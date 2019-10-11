GMİS Yönetim Kurulu; “Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz”

Genel Maden İşleri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve Türkiye’nin güney sınırlarını güvenlik altına almak için başlattığı “Barış Pınarı Harekatı”nı desteklerini bildirdi.

GMİS yönetim kurulundan yapılan açıklama şöyle;

“Türk Silahlı Kuvvetleri; Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve Türkiye’nin güney sınırlarını güvenlik altına almak, bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek güven ve barış ortamını yeniden sağlamak amacıyla “Barış Pınarı Harekatı”nı başlatmıştır. Uluslararası terörle mücadele kararları ve BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı destekliyoruz. Tüm siyasi partilerimizi, kitle örgütlerimizi ve toplumumuzun tüm kesimlerini, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde; ülkemizin güneydoğusunda oluşturulmak istenen terör koridoruna ve kurulmak istenen terör devletine karşı, tek yürek olarak hareket etmeye ve Mehmetçik ile güvenlik güçlerimizin arkasında kenetlenmeye davet ediyoruz. Genel Maden İşçileri Sendikası ve maden işçileri olarak dualarımızla, yüreğimizle devletimizin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.”

ZONGULDAK 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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