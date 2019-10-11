Jandarma, "Karşınızda korkusuz Mehmetçik var" diye yemin etti Yemin eden erlerin annelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jandarma, "Karşınızda korkusuz Mehmetçik var" diye yemin etti Yemin eden erlerin annelerinden Barış ...

İHA

Zonguldak'ta 1999/32. Grup jandarma erleri and içme töreni gerçekleştirdi. Törende and içen askerler adına konuşan Jandarma erler adına konuşan jandarma er Süleyman Cemre Sarı, "Karşınızda korkusuz Mehmetçik var" dedi. Törene katılan asker aileleri ise duygu dolu anlar yaşadı.

Jandarma, "Karşınızda korkusuz Mehmetçik var" diye yemin etti Yemin eden erlerin annelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Zonguldak'ta 1999/32. Grup jandarma erleri and içme töreni gerçekleştirdi. Törende and içen askerler adına konuşan Jandarma erler adına konuşan jandarma er Süleyman Cemre Sarı, "Karşınızda korkusuz Mehmetçik var" dedi. Törene katılan asker aileleri ise duygu dolu anlar yaşadı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1999/32. grup ejandarma erler için and içme töreni gerçekleştirildi. Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Vali Erdoğan Bektaş'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, protokol üyeleri ve yemin törenine katılan jandarma erlerin aileleri katıldı.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende jandarma erler and içti. Ardından jandarma erler adına Süleyman Cemre Sarı konuşma yaptı. Sarı, "Kutsal vatanımıza hizmet etmek, bölünmez bütünlüğümüzü korumak ve uğrunda kanımızı, canımızı vermek için kınalı ellerimizle silah tuttuk. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan her zaman zafer ile medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk Ordusu'nun birer ferdi olduk. Bir baba şefkatiyle bizleri kucaklayan, gece gündüz demeden bizleri en iyi şekilde yetiştiren siz komutanlarım, eğitimlerimizde savaşta kan dökmeyelim diye ter döktünüz. Bizler için çok yoruldunuz ve daha da yorulacağınızı biliyoruz. Emin olunuz ki bize harcadığınız emeklerin karşılığını bizler de vatanımızı ve Cumhuriyetimizin şan ve şerefini her türlü tehlikelere karşı koruyarak ödeyeceğiz. Şimdi karşınızda korkusuz Mehmetçik var. Yılmaz Türk Askeri var. Bakın nasıl dimdik duruyoruz. Arşı koyduk başımıza, toprağı giydik ayağımıza, hak silahını aldık elimize, kim yıkabilir bizi, kim durur karşımızda. Fırat, Dicle, Kızılırmak, içimizden geliyor bağırmak. Vatan sana canım feda" ifadelerine yer verdi.
Sarı'nın konuşması ise salondaki davetliler tarafından büyük alkış aldı. Şiir ve hediye takdiminin ardından kütüğe plaket çakıldı. Törende 73 jandarma er yemin etti.

Duygu dolu anlar yaşandı
Program Çanakkale filmi ile devam etti. Çanakkale Savaşı sırasında annesinin kına yakarak askere gönderdiği Hasan'ın hikayesini konu alan filmi izleyen davetliler gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu anlar yaşanan tören jandarma marşının söylenmesinin ardından son buldu. Törenin ardından aileler evlatlarıyla hasret giderdi.

Harekata tam destek
Jandarma er yakını ile kucaklaşan Solmaz Ünal, duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti. Ünal, "Çok güzel bir duygu yaşıyorum. Allah kimseyi evlatsız bırakmasın. Askerlerimizin ayağı taşa değmesin. Çok değişik bir duygu yaşıyorum" dedi. Bir oğlunun Kıbrıs'ta vatani görevini yaptığını diğer oğlunun askerden yeni terhis olduğunu anlatan Fatma Avcı ise yeğeninin and içme törenine katıldığını ifade etti. Avcı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de "Allah yardımcıları olsun. Hepsi ana kuzuları. Bütün dualarımız hep Mehmetçiklerimiz için. Canla yürekle evlatlarımızın hep arkasındayız. Burnu kanamadan Allah'ın izniyle annelerine kavuşsunlar" dedi.
Jandarma er Emre Güleç'in babası İsmail Güleç de "Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Şu anda operasyondalar. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Hepsi bizim evlatlarımız" diye konuştu. İsmail Güleç'in eşi Ayşe Güleç de "Allah bütün evlatlarımızın yardımcısı olsun. Benim de bir evladım var. Operasyonda görev yapan askerimizin de yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değdirmesin" diye ifade etti.

ZONGULDAK

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BEÜ’de 2 bin’e yakın uluslararası öğrenci eğitim alıyor
YEREL HABERLER BEÜ’de 2 bin’e yakın uluslararası öğrenci eğitim ...
GMİS Yönetim Kurulu; “Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu; “Barış Pınarı Harekatını ...
Zonguldak'ta 2 DAEŞ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 2 DAEŞ şüphelisi adliyede
Madenciler, Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçik için Kur’an-ı Kerim okuttu
YEREL HABERLER Madenciler, Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçik ...
Zonguldak'ta DEAŞ operasyonu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta DEAŞ operasyonu
Dünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi gün geçtikçe artıyor
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi gün geçtikçe ...
Devrek’te düzenlenen “Gelin Kardeş Olalım” projesi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Devrek’te düzenlenen “Gelin Kardeş Olalım” projesi ...
Maden işçisi Mehmetçik için dua etti, kurban kesti
YEREL HABERLER Maden işçisi Mehmetçik için dua etti, kurban kesti
Yalova’nın termal suyu Karadeniz’de tanıtılacak
YEREL HABERLER Yalova’nın termal suyu Karadeniz’de tanıtılacak
Maçta yemediği golü oğlundan yedi!
YEREL HABERLER Maçta yemediği golü oğlundan yedi!
TFF 2.Lig Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan; ''Aynı havayı tekrar yakalayacağız''
YEREL HABERLER TFF 2.Lig Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan ...
Göçükte ölen madenci toprağa verildi
YEREL HABERLER Göçükte ölen madenci toprağa verildi
BEÜ’ye “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi”
YEREL HABERLER BEÜ’ye “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi”
Demirtaş ile Başol yatırımlar için Ankara'da
YEREL HABERLER Demirtaş ile Başol yatırımlar için Ankara'da
Çufalı’dan ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajı
YEREL HABERLER Çufalı’dan ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajı
Maden ocağındaki göçükte ölen işçi defnedildi
YEREL HABERLER Maden ocağındaki göçükte ölen işçi defnedildi
Kdz. Ereğli TSO'da Makina-Çelik Kümelenme analiz çalıştayı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli TSO'da Makina-Çelik Kümelenme analiz ...
Aşkar, Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediklerini açıkladı
YEREL HABERLER Aşkar, Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediklerini ...
İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu'nda Z-Kütuphane ve oyun etkinlik alanı açılışı yapıldı
YEREL HABERLER İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu'nda Z-Kütuphane ve oyun ...
Gülüç Belediyesi’nden Şanlıurfa ve Gaziantep gezisi
YEREL HABERLER Gülüç Belediyesi’nden Şanlıurfa ve Gaziantep gezisi
Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeğini bile aratmadı
YEREL HABERLER Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeğini bile aratmadı
Rektör Çufalı, Sağlık Bakanı'nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Çufalı, Sağlık Bakanı'nı ziyaret etti
3 milli sporcu BEÜ öğrencisi oldu
YEREL HABERLER 3 milli sporcu BEÜ öğrencisi oldu
Yapılalı 10 yıl oldu, bir gün bile kullanılmadı
YEREL HABERLER Yapılalı 10 yıl oldu, bir gün bile kullanılmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X