Tıp fakültesi yolu ulaşıma kapatıldı

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ZonguldakEreğli arası karayolunun Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi mevkisinde ki yol heyelan sonrası yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

ZonguldakEreğli karayolunun BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi mevkisinde yaşanan heyelan da yola düşen büyük kaya parçaları sürücülere tehlikeli anlar yaşatmıştı. Zonguldak Valiliğinin girişimleri sonucu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü heyelan bölgesinde bakım çalışması başlattı. Yaklaşık 15 gün sürmesi planlanan yol bakım çalışmaları nedeniyle ZonguldakEreğli arasındaki ulaşım farklı bir güzergahtan sağlanacak. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ZonguldakEreğli arası ulaşımın sağlanacağı yolu harita üzerinden sürücülere duyurdu. Buna göre sürücüler 15 gün süresince Tıp Fakültesi Hastanesi’nin arka tarafından geçecek yolu kullanacak.

ZONGULDAK 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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