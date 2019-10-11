Fenerbahçe, Zonguldaklı sporcuyu kadrosuna kattı

Zonguldaklı genç yetenek Miray Aktop, Süper Lig'in dört büyüklerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Zonguldaklı genç yetenek Miray Aktop, gösterdiği başarılı performansın ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Genç yetenek Aktop, bu sezon Fenerbahçe forması altında Yıldızlar kategorisinde 100 metre ve 100 metre engel branşında forma giyecek.

Miray Aktop'un antrenörü Utku Duman, "Amacımız ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmek, sporcular yetiştirmek. Melike ve Doğukan'ın ardından Miray'ı da Fenerbahçe'ye transfer ettik. İnşallah o da Melike ve Doğukan gibi iyi bir sporcu olarak ülkemizi başarıyla temsil edecek. Başarılı çalışmalarının karşılığını Fenerbahçe'ye transfer olarak aldı. İnşallah daha çok çalışarak daha iyi başarılar elde edeceğiz" dedi.

ZONGULDAK 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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