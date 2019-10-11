Zonguldak'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ şüphelisi A.A. ve O.A. Zonguldak Emniyet Müdürlüğa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ZONGULDAK
11 Ekim 2019 Cuma
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