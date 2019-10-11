Devrek’te trafik kazası: 4 yaralı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kaza, Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi mevkisinde meydana geldi.

AnkaraZonguldak karayolunda havanın yağmurlu ve yolun kaygan olması neticesinde meydana gelen kazaya 3 araç karıştı.

Sürücü F.K. idaresindeki 67 AAB 689 plakalı araçla, H.A. idaresindeki 67 NU 196 plakalı araç ve İ.I. idaresindeki 81 AAU plakalı araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan B.Ö., M.S., İ.I ve Z.I adlı vatandaşlar hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

ZONGULDAK 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:45

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AKŞAM 18:27

YATSI 19:47

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