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“Gelin Kardeş Olalım” projesi

İHA

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen ve ev sahipliğini Tarım İlçe Müdürlüğünün üstlendiği "Gelin Kardeş Olalım" projesi protokol ve davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

“Gelin Kardeş Olalım” projesi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen ve ev sahipliğini Tarım İlçe Müdürlüğünün üstlendiği “Gelin Kardeş Olalım” projesi protokol ve davetliler tarafından büyük ilgi gördü.
Çaydeğirmeni Beledîsinde düzenlenen “Gelin Kardeş Olalım” projesi kapsamında hayata geçirilen "Modern Seralarda Fide Dikimi ve Tarla Günü” etkinliğine başta Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş olmak üzere protokol üyeleri katıldı. Düzenlenen programda konuşan Vali Bektaş, "Bu gün burada bir sera, bir tarla gününde birlikteyiz. İşin birde kardeşlik tarafı var. O da çok önemli Antalya’dan gelen arkadaşlarımızın sera ve tarla bilgilerini buraya aktarmaları ve paylaşmaları da ayrıca önem arz etmektedir. Bununla birlikte yöre insanı özellikle gurbeti tercih yoluna gitmişler. Çok büyük çaplı olmasa da yapılan projelerle yöre insanımızı tekrar yöremize çekmeye çalışmaktayız. Burada özellikle seracılık öne çıkmakta bu tür projelere sera yapan veya yapacak olan vatandaşlarımıza destek çıkmaya gayret diyoruz. Burada gördüğüm manzara gerçekten beni umutlandırdı. Her şeyden önemlisi yüzümüzü toprağa çevirmemiz gerekiyor" dedi.
Antalya İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililer vatandaşlara seracılık ve diğer konularda bilgiler verirken, Vali Bektaş traktörü kullanarak sera içinde toprağı dikim için hazır hale getirdi Programın ardından protokol ve davetlilere Devrek simidi, beyaz baklava, tarhana çorbası ve köy ekmeği ikramında bulunuldu.

ZONGULDAK

12 Ekim 2019 Cumartesi

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