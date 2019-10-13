Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, AlaplıEreğli karayolu Pidos mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen Ereğli istikametinden gelen 67 AAH 268 plakalı otomobil ile yine aynı istikametinden gelen Tahsin S.G. idaresindeki 67 AAJ 210 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Tahsin S.G. ile arkasında bulunan Ömer G. yaralandılar. Olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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