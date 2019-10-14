Hayatını kaybeden itfaiyeci dualarla uğurlandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde görev yapan 48 yaşındaki itfaiye eri Mustafa Çiv, 7 günlük yoğun bakım tedavisi sürecinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren itfaiye eri için ilçede tören düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde itfaiye eri olarak görev yapan Mustafa Çiv, kanser tedavisi gördüğü sırada yoğun bakıma kaldırıldı. Çiv, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mustafa Çiv'in cenazesi Kozlu Belediyesi önüne getirildi. Burada duaların okunması ve helallik alınmasının ardından Topbaşı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ZONGULDAK 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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