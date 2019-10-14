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CHP'den Posbıyık'a yatırım tavsiyesi

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanı İsmail Fota, Kdz. Ereğli Belediyesi'ne yatırım tavsiyesinde bulundu.

CHP'den Posbıyık'a yatırım tavsiyesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanı İsmail Fota, Kdz. Ereğli Belediyesi’ne yatırım tavsiyesinde bulundu.
CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı İsmail Fota, İl Genel Meclisi Üyesi Hayrettin Kartal ve parti yöneticileriyle parti binasında basın toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen “Kdz. Ereğli Geleceğini Konuşuyor” başlıklı toplantının önemli olduğunu ancak toplumsal muhalefetin yeterince yansıtılamadığını ifade etti. Konuşmasında Kdz. Ereğli Belediyesi’nin ilçeye kreş, kız ve erkek öğrenci yurdu ile konukevi yapması tavsiyesinde bulunan Fota, kendisinin sadece ilçe başkanı olmadığını genel merkezini de temsil ettiğini vurguladı. Fota konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bu gün burada önümüzdeki süreçte izleyeceğimiz yol haritasını belirlemek ve il genel meclisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek için toplandık. Kısaca Cumartesi günü belediye başkanının yapmış olduğu toplantıyı hepimiz izledik, bizde oradaydık. Bu toplantıda Erdemir mutlaka Ereğli’ye yüzünü dönmeli, 96’ dan beri olan spor faaliyetlerine, sosyal yatırımlarına dönmeli. Ereğli’yi ayağa kaldırmanı istiyoruz. Emeğin en yüce değer olduğunu kabul ediyoruz. Sonra Erdemir Genel Müdürü randevu taleplerimize pek yer vermiyor. Bugünde aradık kendisini, lütfen daha duyarlı olmaya kendisini davet ediyorum. Ondan sonra biz 4 tane ilçe başkanı beraber yemek yedik arkadaşlar, bu yemekte öncelikli hedeflerimiz sırayla Ereğli’nin il olması sorununu yukarıya kadar taşıyacağız. Beraber hareket edeceğiz bu konuda. Ondan sonra ki 3. Maddemiz Ereğli’ye üniversite açılması için ortak çalışmaya karar verdik, arkadaki de görüşmeleri hep beraber gideceğiz. Bu paylaşımları en üst noktaya kadar taşıyacağız. Askeri limanın Ereğli’nin ekonomisine açılması için Ankara ile görüşme yapacağız, bu çok önemli Ereğli ekonomisinin canlanması lazım. Şimdi sadece bir Ereğli’yi Erdemir’e bağlı olarak görmemek lazım. Birinci önceliğimiz il, ikinci önceliğimiz üniversite, üçüncü önceliğimiz ekonomi ve limanın açılması olmalı. Kahverengi’nin önünden Göztepe’ye bir teleferik projesini hayata geçirmeliyiz. Ereğli’ye gelen insanlarımız arkadaşlarımız 3 saat sahilde geziyorlar ondan sonra Ereğli’yi terk edip gidiyorlar. Onların Ereğli’de kalmasını sağlamak zorundayım. 16 Ekim’de randevu talebimiz var genel merkezle görüşmeye gideceğiz, bu işleri orada da konuşacağız. 28 Ekim’de parti örgütü olarak Cumhuriyetin 96. Yılı nedeniyle Eski Bağlık Gazinosu’nda Cumhuriyet balosu düzenledik siz değerli basın mensupları sizleri de oraya davet ediyoruz, arkadaşlarımıza bu vesileyle bu duyuruyu yapmak istiyoruz. Şimdi benim kısaca anlatmak istediğim bunlarda Ereğli Belediyesi bir kreş yapsın, kız yurdu, erkek yurdu ve Ereğli Belediyesi’ne bağlı misafirhane yapsın. Ereğli’ye gelen konukların misafirlerimizin kalabileceği bir yerimiz bile yok, ondan sonra toplumsal muhalefeti açmamız lazım. Yani birebir AKM’ deki salonda yapılan toplantıyı ben yeterli bulmuyorum. Bunu öncesinde Siyasi Parti Başkanlığıyla ve Belediye Başkanı’nın ortak fikirde anlaşması gerekiyor, toplumsal muhalefeti bu şekilde geliştiririz, biz sadece Ereğli İlçe Başkanı değiliz burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezide temsil ediyoruz.”
Fota’nın ardından söz alan CHP Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Hayrettin Kartal, özel idare tarafından köylerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kdz. Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin çalışmaları hakkında kendilerine bilgi verilmemesini eleştiren Kartal, köylere yapılması gereken hizmetlerle ilgili ödeneklerinde artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

ZONGULDAK

14 Ekim 2019 Pazartesi

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