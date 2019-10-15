Üniversiteliler 67 Burda’da Play-Station turnuvasında buluşuyor

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Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen, Zonguldaklıları ilklerle buluşturarak, yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, üniversite öğrencilerini Play Station turnuvası ile karşılıyor.

2327 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Play Station FIFA 20 turnuvası ile Esas 67 Burda AVM, üniversiteli öğrencilere ‘hoş geldiniz’ diyor. Ödüllü Play Station turnuvasında 1.’ye 1.000 TL, 2.’ye 750 TL, 3.’ye 500 TL ve 4.’ye 250 TL hediye edilecek.

Esas 67 Burda AVM’ nin Üniversitelilere özel düzenlenen Play Station FIFA 20 turnuvasına katılım sağlamak isteyen üniversiteli öğrenciler, 1020 Ekim tarihleri arasında danışma noktasından kayıtlarını yaptırarak eğlencenin keyfini çıkartacaklar.

Detaylı bilgiye Esas 67 AVM danışma noktasından ya da www.esas67burda.com internet sitesinden ulaşılabilecek.

ZONGULDAK 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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