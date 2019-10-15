Gönüllü gençler ve öğrencilerden Mehmetçiklere destek

Kozlu Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Kozlu Kargalar Ortaokulunu ziyaret etti. Gençler ve öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Kozlu Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler ve Kargalar Ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi. Okul bahçesinde Türk bayrağı açan gençler ve öğrenciler, "Barış Pınar Harekatı'nda Mehmetçiğimizin yanındayız" mesajı gönderdi.
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15 Ekim 2019 Salı
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