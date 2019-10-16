Madene inmeden önce Mehmetçik için dua ettiler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürleri Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’nde çalışan maden işçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ve Mehmetçik’e destek verdi.

Maden işçileri yer altına inmeden önce şehitler için Kur'anı Kerim okunurken, harekata katılan Mehmetçik için dualar etti. Törende ayrıca, 1941 yılından bu güne kadar maden kazalarında şehit olan 443 maden şehidi için yapılan anıtın açılışı yapılarak dualar edildi.

GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, anıta yeni maden şehitlerinin eklenmemesi temennisinde bulunarak, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklere başarılar diledi.

Törene, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ve çok sayıda maden işçisi katıldı.

ZONGULDAK 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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