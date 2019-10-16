Çaycuma'da deveci armudunda hasat başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çaycuma'da deveci armudunda hasat başladı

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde deveci armudunda hasat başladı.

Çaycuma'da deveci armudunda hasat başladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde deveci armudunda hasat başladı.
İlçeye bağlı Kayıkçılar köyünde armut bahçesi sahibi Hasan Girgin ve oğlu Paşa Girgin tarafından temizleme ve hasat işlemi başladı. Yaklaşık 10 gün sürecek hasatta 60 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.
Hasan Girgin, oğlu ürünleri kendi imkanlarıyla pazarlayacaklarını söyledi.
350 adet armut ağaçları olduğunu ifade eden Girgin, "Bu ağaçlardan yaklaşık her yıl 60 tona yakın armut almaktayız. Bu sene armut toplama işine köylerimizden yaklaşık 15 kişiyi işe alarak başladık. Yaklaşık 10 günde armut toplama işlemi bitmiş olur. Artık pazar sıkıntımız olmayacak. Bizde bundan sonra bahçemizde daha kaliteli ürünler üreteceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

ZONGULDAK

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaycuma'da sanayi esnafına plaket
YEREL HABERLER Çaycuma'da sanayi esnafına plaket
Zonguldak’ta dış ticaret bilgilendirme semineri düzenlenecek
YEREL HABERLER Zonguldak’ta dış ticaret bilgilendirme semineri ...
Oda ve Sendika Başkanları ‘Barış Pınarı Harekâtı’na destek için toplandı
YEREL HABERLER Oda ve Sendika Başkanları ‘Barış Pınarı Harekâtı’na ...
Rektör Çufalı, Çanakcılar Şirketler Grubu ve Gökçebey Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Çufalı, Çanakcılar Şirketler Grubu ve Gökçebey ...
İş adamından Araplara veto Geredeli İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Yalçın: “Araplara bu memleketten bir şey satmak istemiyorum, nerede yaşamak istiyorlarsa orada yaşasınlar”
YEREL HABERLER İş adamından Araplara veto Geredeli İnşaat Yönetim ...
Madene inmeden önce Mehmetçik için dua ettiler
YEREL HABERLER Madene inmeden önce Mehmetçik için dua ettiler
Çaycuma'dan Barış Pınarı Harekatına tam destek
YEREL HABERLER Çaycuma'dan Barış Pınarı Harekatına tam destek
STK’lardan Barış Pınarı Harekatına destek
YEREL HABERLER STK’lardan Barış Pınarı Harekatına destek
İhtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı
STK’lardan ‘Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek
YEREL HABERLER STK’lardan ‘Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek
Elektrik direğine çarptı, yan yattı
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarptı, yan yattı
Gönüllü gençler ve öğrencilerden Mehmetçiklere destek
YEREL HABERLER Gönüllü gençler ve öğrencilerden Mehmetçiklere destek
O temizlik görevlisi, gelen bağışlarla kırtasiye malzemeleri alıp, okullara dağıttı
YEREL HABERLER O temizlik görevlisi, gelen bağışlarla kırtasiye ...
Üniversiteliler 67 Burda’da Play-Station turnuvasında buluşuyor
YEREL HABERLER Üniversiteliler 67 Burda’da Play-Station turnuvasında ...
Çaydeğirmeni beldesinde iş yeri kundaklandı
YEREL HABERLER Çaydeğirmeni beldesinde iş yeri kundaklandı
Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere ...
(Özel) 4 bin kilometre uzaklıktaki Finlandiya'dan gelin geldi
YEREL HABERLER (Özel) 4 bin kilometre uzaklıktaki Finlandiya'dan ...
Amatör maçta 5 kırmızı kart çıktı
YEREL HABERLER Amatör maçta 5 kırmızı kart çıktı
CHP'den Posbıyık'a yatırım tavsiyesi
YEREL HABERLER CHP'den Posbıyık'a yatırım tavsiyesi
Kalp krizinden ölen antrenör son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kalp krizinden ölen antrenör son yolculuğuna ...
Otizmli çocukların ağız diş taramaları başladı
YEREL HABERLER Otizmli çocukların ağız diş taramaları başladı
Hayatını kaybeden itfaiyeci dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden itfaiyeci dualarla uğurlandı
Ortak paylaşım forumu düzenlendi
YEREL HABERLER Ortak paylaşım forumu düzenlendi
Kolçak, Somalı madencileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Kolçak, Somalı madencileri ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X