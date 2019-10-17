Devrek Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Devrek Belediye meclisi Barış Palanı Harekatına destek için olağanüstü toplandı.

Zonguldak’ın Devrek Belediye meclis üyeleri halen devam etmekte olan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Başkan Çetin Bozkurt nezaretinde bir araya geldiler.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı vatandaşlara da canlı olarak aktarılarak bilgi sahibi olmaları sağlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından düzenlenen olağanüstü toplantıda konuşan Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Belediye meclisi olarak hiçbir şekilde parti ayırımı yapmaksızın halen devam etmekte olan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ülkemiz zor dönemlerden geçmektedir. Zor dönemlerden geçerken, özelikle ülkemizin toprak bütünlüğüne kasteden insanlarla Mehmetçiğimiz mücadeleye devam etmektedir. AK Parti grubunun talebi ile bir araya gelmiş bulunuyoruz ve kendilerine bu hassasiyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Harekat başladığından bu yana belediye olarak ta gerek sosyal paylaşım ve gerekse basın yayın yoluyla harekatın arkasında olduğumuzu beyan etmiştik ve bu beyanımız da sonuna kadar devam edecektir” diye konuştu.

ZONGULDAK 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:18

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.