“Kahvede Şenlik Var” Zonguldak’ta sahnelenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Kahvede Şenlik Var” Zonguldak’ta sahnelenecek

İHA

Van Devlet Tiyatrosunun hazırladığı "Kahvede Şenlik Var" isimli oyun Zonguldak'ta sahnelenecek.

“Kahvede Şenlik Var” Zonguldak’ta sahnelenecek

Van Devlet Tiyatrosunun hazırladığı “Kahvede Şenlik Var” isimli oyun Zonguldak’ta sahnelenecek.
Van Devlet Tiyatrosunun hazırlayıp sunduğu 2 perdelik “Kahvede Şenlik Var” isimli oyun Zonguldak’ta perde diyecek. Sabahattin Kudret Aksakal yazdığı Murat Çidamlı’nın yönettiği oyun 25 Ekim Cuma: 20.00, Zonguldak Devlet Tiyatrosu sahnesinde sergilenecek. Oyun 26 Ekim Cumartesi: 14:00 ve 20.00 saatlerinde de sahnelenecek. Oyunun konusu şöyle; "Hayat denilen dik yokuş insanı bilinmeze götürür. Bu dik yokuş iyi veya kötü sürprizlere gebedir. Bu sürprizlerin en büyüğü olan evlilik, iki insanın hayatı paylaşması, sorunlarla olduğu kadar içerdiği güzellikler ve umut dolu doğasıyla da hala çağımız insanı için en büyük dönüm noktalarından biridir. Kadın ve erkek cinsleri arasında geçen bu çekişmeli macera; komik ve eğlenceli yönleriyle, müzikal ve hareketli yapısıyla sizlere ve sizlerin dünyasına ayna tutmaktadır. Bin yıllardır kadın ve erkek arasında süregiden ezeli çatışma, bugün farklı boyutlara evrilmiştir. Günümüzde birey, maddi çıkar ilişkilerinin esiri olmuş, duygudan ve gerçek aşktan uzaklaşmış, en değer verdiği kurum olan “aile” bile bir şirket halini almıştır. Ancak bir de bu ikili ilişkinin değişmezleri vardır. Adem ve Havva’dan beri değişmeyen. Çelişkili doğası gereği hala çekici ve belki de zamansız ve mekansız. Bu yüzden de hep yeni ve bilinmez. Sabahattin Kudret Aksal’ın usta kaleminden çıkan, modern Türk tiyatrosunun köşe taşlarından sayılan, uyumsuzöncü tiyatronun ülkemiz ve dünya edebiyatı açısından klasikleşmiş örneklerinden “Kahvede Şenlik Var” adlı oyunumuzda, siz değerli seyircilerimizi bu eğlenceli ve meraklı yolculukta, bizlerle birlikte soluksuz bir maceraya davet ediyoruz” Oyuncular ise Garson: Özgür Titiz, Adam: Edip Kamacı, Kadın: Gül Urgan."

ZONGULDAK

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kodlazon projesi etkinlikleri devam ediyor
YEREL HABERLER Kodlazon projesi etkinlikleri devam ediyor
Devrek Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Devrek Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na ...
Çaycuma'da deveci armudunda hasat başladı
YEREL HABERLER Çaycuma'da deveci armudunda hasat başladı
Çaycuma'da sanayi esnafına plaket
YEREL HABERLER Çaycuma'da sanayi esnafına plaket
Zonguldak’ta dış ticaret bilgilendirme semineri düzenlenecek
YEREL HABERLER Zonguldak’ta dış ticaret bilgilendirme semineri ...
Oda ve Sendika Başkanları ‘Barış Pınarı Harekâtı’na destek için toplandı
YEREL HABERLER Oda ve Sendika Başkanları ‘Barış Pınarı Harekâtı’na ...
Rektör Çufalı, Çanakcılar Şirketler Grubu ve Gökçebey Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Çufalı, Çanakcılar Şirketler Grubu ve Gökçebey ...
İş adamından Araplara veto Geredeli İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Yalçın: “Araplara bu memleketten bir şey satmak istemiyorum, nerede yaşamak istiyorlarsa orada yaşasınlar”
YEREL HABERLER İş adamından Araplara veto Geredeli İnşaat Yönetim ...
Madene inmeden önce Mehmetçik için dua ettiler
YEREL HABERLER Madene inmeden önce Mehmetçik için dua ettiler
Çaycuma'dan Barış Pınarı Harekatına tam destek
YEREL HABERLER Çaycuma'dan Barış Pınarı Harekatına tam destek
STK’lardan Barış Pınarı Harekatına destek
YEREL HABERLER STK’lardan Barış Pınarı Harekatına destek
İhtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı
STK’lardan ‘Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek
YEREL HABERLER STK’lardan ‘Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek
Elektrik direğine çarptı, yan yattı
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarptı, yan yattı
Gönüllü gençler ve öğrencilerden Mehmetçiklere destek
YEREL HABERLER Gönüllü gençler ve öğrencilerden Mehmetçiklere destek
O temizlik görevlisi, gelen bağışlarla kırtasiye malzemeleri alıp, okullara dağıttı
YEREL HABERLER O temizlik görevlisi, gelen bağışlarla kırtasiye ...
Üniversiteliler 67 Burda’da Play-Station turnuvasında buluşuyor
YEREL HABERLER Üniversiteliler 67 Burda’da Play-Station turnuvasında ...
Çaydeğirmeni beldesinde iş yeri kundaklandı
YEREL HABERLER Çaydeğirmeni beldesinde iş yeri kundaklandı
Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere ...
(Özel) 4 bin kilometre uzaklıktaki Finlandiya'dan gelin geldi
YEREL HABERLER (Özel) 4 bin kilometre uzaklıktaki Finlandiya'dan ...
Amatör maçta 5 kırmızı kart çıktı
YEREL HABERLER Amatör maçta 5 kırmızı kart çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X