Zonguldak'ın kanayan yarası, kaçak ocaklar

ZONGULDAK'ta, 2014'ten 2019'un Eylül ayı sonuna kadar meydana gelen göçük, patlama, zehirlenme gibi iş kazalarında 60 maden işçisinden 20'si, kaçak işletilen maden ocaklarında yaşamını yitirdi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Kaçak ocaklar, Zonguldak'ın kanayan yarasıdır. Bu konuya bir an önce çözüm bulunması gerek" dedi.

'Emeğin başkenti' olarak bilinen Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nca (TTK) Kozlu, Karadon, Üzülmez, Armutçuk ve Amasra Müessesse müdürlüklerine bağlı maden ocaklarında üretim yapılıyor. Ayrıca kurumun ihaleyle özel maden şirketlerine kiraladığı sahalarda da üretim yapılıyor. Zonguldak'ta, TTK'ya ait maden ocaklarında 1381 yer üstü, 6 bin 552 yer altı işçisi sigortalı çalışırken, özel sektöre bağlı maden ocaklarında ise 1448 işçi çalışıyor. Bunun yanında işsiz madencilerin yasa dışı üretim yaptığı ruhsatsız kömür ocakları da bulunuyor. İş bulamayan ve resmi olmayan rakamlara göre, sayısı 1000'i bulan madenciler ise günlük ortalama 100 lira yevmiye karşılığında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri olmayan maden ocaklarında çalışmak zorunda kalıyor. Özellikle ormanlık ve dağlık alanların yakınındaki mahallelerde oturanlar ile Kilimli ve Kozlu ilçelerinde çok sayıda kişi, geçimini bu ocaklardan sağlıyor. TTK ile özel ocaklarda üretilen ve tonu 700 ile 1000 lira arasında değişen fiyatlardan satılan kömür, kaçak ocaklarda yarı fiyattan satılıyor.

TESPİT EDİLEN KAÇAK OCAKLAR İMHA EDİLİYOR

Jandarma, TTK, Orman Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü yetkilileri, düzenli olarak denetim yapsa da ruhsatsız kömür ocaklarının önüne geçilemiyor. 2014'ten 2019 yılının Eylül ayı sonuna kadar 1782 kaçak kömür ocağı tespit edildi. Bu ocaklar, dinamit kullanılarak imha edildi. Ocakları işlettiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu. Yapılan çalışmalara rağmen patlatılarak, mühürlenen bu ocaklardan çoğu, daha sonra tekrar üretime açıldı. Maden ocaklarında, 2014'ten 2019'un Ekim ayına kadar meydana gelen göçük, patlama, zehirlenme gibi iş kazalarında 60 maden işçisi yaşamını yitirdi. İşçilerin 28'si özel maden şirketlerinde, 20'si ise kaçak işletilen ocaklarda yaşamını yitirdi.

'BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULUNMALI'

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK'daki işçi sayısının artırılması gerektiğini belirterek, "Zonguldak'ta geçmişten bugüne kadar hep söylediğimiz şey; kaçak ocaklar, Zonguldak'ın kanayan yarasıdır. İnsanlar niye bile bile ölüme gider? Bu insanlar hayatlarını geçindirmek, bir yaşam sürdürmek zorunda. Kimse istemez bile bile ölüme gitmeyi. TTK var, norm kadrosu 14 bin 500. 40 bin işçinin çalıştığı zamanlar oldu. Bu arkadaşlarımız çalışmak zorunda. Buna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. Ocak patlatmak çözüm değil. Ocağı kapatırsın ama bu insanları düşünmek zorundayız. Bu konuya bir an önce çözüm gerek. Bu arkadaşların yapabildiği madencilik. Böyle kurumumuz da var. Bunu değerlendirmek gerekiyor" diye konuştu.



