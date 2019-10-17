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Protokol unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadı

İHA

Zonguldak'ta unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları gün yüzüne çıkarıldı. 'Oynar mısın benimle' projesi, 7'den 70'e herkese unutulmaz bir gün yaşattı.

Protokol unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadı

Zonguldak'ta unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları gün yüzüne çıkarıldı. 'Oynar mısın benimle' projesi, 7'den 70'e herkese unutulmaz bir gün yaşattı.
Fener sahasında gerçekleştirilen etkinliğe Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı,Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ve Merkez İlçe başkanı Mustafa Çağlayan katıldı.
Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Protokol, Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğe destek olmak için selam verdi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan yaptıkları açıklamada projenin önemine dikkat çekti.
Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç'te Barış Pınarı Harekatı'ndaki mehmetçik için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Halat çekmeden, misket atmaya, çuval oyunundan boyamaya çok sayıda unutulmuş sokak oyunu, çocukların hafızalarına kazındı. Protokol üyeleri de çocuklarla birlikte doyasıya eğlendi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve beraberindeki protokol üyelerinin de bulunduğu halat çekme oyununda ip koptu, üyeler yere düştü.

ZONGULDAK

17 Ekim 2019 Perşembe

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