(Özel) Devrek’in en eski kalaycısı mesleğin yaşatmaya çalışıyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kalaycılık yapan Macit Çekeneci, 50 yıldır yaptığı mesleğini sürdürme mücadelesi veriyor.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 50 yıldan bu yana kalaycılık yapan Hüseyin Macit Çekeneci adlı usta kaybolmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini zor şartlar altında yürütmeye çalışıyor.

Devrek’in Demirciler Çarşısında 50 yıldan bu yana baba mesleği olan kalaycılığı yürüten Macit Çekeneci, "Babamdan teslim aldığım ve 50 yıldan bu yana devam ettirdiğim mesleği zor şartlar altında devam ettirmeye çalışıyorum. Artık bu mesleğin son temsilcileri arasında yer alıyorum. Şu ana kadar bu sanatta yetişen yeni bir eleman yok yani sizin anlayacağız bir sanat daha tarihe karışma aşamasına geldi. Bölgede de çok kalaycı ustası olmadığı için çevre il ve ilçelerden de iş yaptırmaya gelen esnaf ve vatandaşlarımız var. Ama dediğim gibi artık biz son nesiliz bu meslekte” diye konuştu.

ZONGULDAK 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:35

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