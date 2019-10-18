Rektör Çufalı, akademik genel kurul toplantısına katıldı

BEÜ İncirharmanı Kampüsünde Yabancı Diller Yüksekokulu 20192020 Akademik Genel Kurul Toplantısı BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın katılımıyla Yabancı Diller Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirildi.

Müdür yardımcıları, öğretim elemanları ve yüksekokul sekreterinin yer aldığı toplantıda Müdür Öğr. Gör. Okşan Dağlı tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Yabancı Diller Yüksekokulu’nun tarihçesi, vizyon ve misyonu, akademik ve idari personel profili, yayın sayıları, öğrenci sayıları ve başarı durumu, akademik ve idari sosyal faaliyetler, akreditasyon ve kalite süreçleri, güçlü ve zayıf yönleri, yapılan yatırımlar ve bütçe hesabı, üniversite personeline ve bölge halkına yönelik faaliyetler, öğretim elemanlarına yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetleri, bir yıllık genel değerlendirmesi ve bunlarla ilgili istatistiklerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumun ardından konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversite ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile ilgili gözlem ve düşüncelerini öğretim elemanlarıyla paylaşarak tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ve her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı akademik personelin soru, görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

ZONGULDAK 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:35

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