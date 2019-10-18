Parktaki hırsızlık güvenlik kamerasında

ZONGULDAK´ta bir öğretmenin parkta otururken düşürdüğü cüzdanının, bir kadın tarafından alınması güvenlik kamerasına yansıdı. Cüzdanı düşüren öğretmen Orhan Akdaş (61), polise şikayetçi oldu.

İsmet Paşa Parkı´na 13 Ekim günü arkadaşıyla gelip, bir banka oturan öğretmen Orhan Akdaş´ın arka cebindeki cüzdan düştü. Parka bulunan biri kadın 3 kişi de Akdaş´ın düşen cüzdanı gördü.

Öğretmen durumdan habersiz parktan ayrılırken, 2 erkek çevreyi gözetledi, genç kadın da yerdeki cüzdanı alıp, uzaklaştı. Şüpheliler, park dışında buluşup, kaçtı.

Bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark eden Orhan Akdaş, parka döndü. Ancak aramalarına rağmen cüzdanını bulamadı. Polise şikayetçi olan Akdaş, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri polise teslim etti. Cüzdanında kimlikleri ile kredi kartlarının bulunduğunu belirten Orhan Akdaş, "Cüzdanı düşürmüşüm bir süre sonra fark ettim. Geri geldiğimde yoktu. Aradık ama bulamadık. Daha sonra çevredeki kameralardan üç kişinin cüzdanı aldığını fark ettik. Görüntülerle polise başvurdum. Yakalanmalarını istiyorum" dedi. Polisin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.



ZONGULDAK 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:16

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.