Hakemler Barış Pınarı harekatına destek verdi

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Zonguldaklı Hakemler Türk bayrağı açarak Barış Pınar'ı harekatına destek verdi.

Zonguldaklı Hakemler dün Karaelmas Kemal Köksal Stadyumundaki antrenman sonrasında, Türk bayrağı açarak Barış Pınar'a harekatına destek verdi.Hakemlerin bu anlamlı hareketi spor kamuoyundan büyük takdir topladı. Öte yandan Hakemler,Barış Pınarı harekatına sonuna kadar destek verdiklerini söyleyerek her zaman Mehmetçik'in yanlarında olduğunu söylediler.

ZONGULDAK 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:43

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AKŞAM 18:16

YATSI 19:36

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