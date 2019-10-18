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Çakır ve Başol Şoförler Odası’nı ziyaret etti

İHA

Çakır ve Başol Şoförler Odası’nı ziyaret etti

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve parti yöneticileri ile birlikte Kdz. Ereğli Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası’nı ziyaret etti.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır burada yaptığı konuşmasında üniversite sınavlarından sonra Açık Öğretim Fakültesi sınavlarının Ereğli’de yapılması noktasında yaptıkları girişimin olumlu neticelendiğini söyledi. Çakır burada yaptığı konuşmasında şu değerlendirmeleri yaptı; “Ereğli hareketli bir yer. Nüfus itibariyle de 170 bini bulan bir nüfusla potansiyeli yüksek bir şehir. Görüyorsunuz okullarımızı da bitirdik, kamu yatırımları anlamında bitenler var. Şuan emniyet müdürlüğü binasını en kısa sürede, uygun bir yere alıp oraya hükumet konağını başlatmak istiyoruz. Diğer taraftan Ereğli Zonguldak yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Orada bir asfalt yenileme çalışmalarımız var. EreğliÇaylıoğlu yolunun sıkılaştırmasını yapacağız ve silindirle de gerekli çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın bu sene hizmetlerine açacağız. Çaylıoğlu’na gitmek isteyen vatandaşlarımız o yoldan gidecektir. Devrek ise seneye ihaleye çıkacak. 2020 bütçe planlaması şuan mecliste. Ereğli olarak baktığımız zaman hastanedir, okullardır, vergi dairesidir, adliye binasıdır, postane inşaatıdır derken hepsini bitirdik. Postane inşaatını da biliyorsunuz, çarşı esnafının bizlerden özellikle istediği bir hizmet binasıydı gerekli çalışmayı yaptık. Ereğli’mize bir ağır ceza kazandırdık. Yani ağır ceza derken biraz açmak lazım, bazıları diyor ki ‘fabrikamı kurdunuz Ereğli’ye?’ ama Ereğli bir ağır cezanın Alaplı ve Ereğli bölgesinin mahkeme için Zonguldak’a taşınmasının yerinde hukuki mücadelelerinin verme imkânı sağladık. İlave hâkimlerimiz geldi ve Düzce dâhil bu bölgede ki personel alımlarının hepsinin mülakata Kdz. Ereğli’de gerçekleştirilecek. Yani Ereğli adliyesinin bölgenin etkili bir adliyesi olarak ağır cezası olarak açmış olduk. Bunun yanında olaraktan nasıl geçmişte 23 sene önce üniversite imtihanlarının Ereğli’de yapılmıyordu, bunu o günü milletvekilimiz Faruk bey ile birlikte diğer teşkilatımızın il başkanımız ve diğer milletvekillerimizle sağladıysak, önümüzdeki adım dün açıkladığım için bugün de rahatlıkla söylüyoruz; biz Anadolu üniversitesinin rektörünü ziyaretini gerçekleştirdik. Burada açık öğretim sınavlarının artım Ereğli’de yapılmasıyla ilgili dilekçemizi verdik ve kabul gördü. Şimdi sadece bunun tarihinin planlaması yapılıyor. Onu da Ereğli’de bu kadar vatandaşımızın Zonguldak’a gidip gelmesi hava şartlarında yol şartlarında sıkıntılar çekmemesi adına burada uğraş mücadelesi verdik. En kısa sürede tarihinin açıklamasını bekliyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman eksiklerimiz yok mu tabi ki var, çünkü tasarruf tedbirleri uygulanan 2019 biraz biliyorsunuz dünyadan kaynaklı ve bazı yatırım uygulamalarından kaynaklı biraz sıkıntılar yaşadık. Ama el birliği ile dün akşamda ki de sahada kazandığımız zaferi masada taçlandıran sayın cumhurbaşkanımızın başkalığındaki Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ki tüm ekip arkadaşlarına, milletimiz adına, Ereğli halkına, Türkiye halkına minnetlerimizi şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Gerçekten güneyimiz de birilerinin terör devletini kurmasına asla müsaade etmeyeceğimize kararlığımızı gösterdik. Bu anlamda da tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm halkımızla bir bütün olduk. Bir Türk milleti böyle bir devlettir, kendi içimizde farklı zenginliklerimiz, farklı düşüncelerimiz olabilir ama söz konusu vatan ise gerisi teferruattır.”
Siyasi parti farkı gözetmeksizin Ereğli’nin menfaatine olan her işin arkasında olacaklarını dile getiren Kdz. Ereğli Şoförler, Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, Çakır ile Başol’un Ereğli’ye önemli hizmetler kazandırdığını söyledi. Civelek konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bizler sizleri basından takip ediyoruz. Elinizden gelenleri yapıyorsunuz. Tabi fazla uğraştığınız içinde önünüz kesildi. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz sizi seviyoruz. Ereğli’nin senin kıymetini bilmesi lazım. Ereğli için bazı şeyleri yaparken de, bazı şeylerden geri kaldığınızı da bizler biliyoruz. Sizin Ereğlili ve Ereğli’yi düşündüğünüzü herkes biliyor. Biz siyasi parti farkı gözetmeksizin Ereğli için ne yapılacaksa biz sizin yanınızdayız. İnşallah daha uzun zamanlar oturursunuz bu koltukta ve birlikte güzel şeylere imza atarız. Bayram başkanımız bizim başarılı ve senelerin tecrübesi ağabeyimiz. Bu işler gökten inme, sonradan olmuyor, temelden bir şeyler olacak. Başollar deyince biraz düşünmek lazım. Ereğlimize, bölgemize hizmet etmiş kişiler. Sizi çok tebrik ederim. Sizlere de görevinizde başarılar dilerim.”
Çakır, Başol ve beraberindekiler Şoförler Odası Başkanı Civelek ve oda yönetimi ile daha sonra basına kapalı olarak bir süre fikir alış verişinde bulundu.

ZONGULDAK

18 Ekim 2019 Cuma

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