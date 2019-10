FETÖ soruşturmasından aranan zanlı akrabasının evinde yakalandı

Trabzon ve Samsun Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 32 yaşındaki M.Y., Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki yakalandı. Zanlının 3 yıl boyunca saklandığı ve akrabasının evinde yakalandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Samsun ve Trabzon Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından 17 Temmuz 2016 yılından bugüne FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya yönelik hareket etmek suçlamalarından aranan 32 yaşındaki M.Y. isimli zanlı Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Kilimli ilçesindeki bir akrabasının evinde saklandığı tespit edilen M.Y.'ye operasyon düzenlendi.

Ekipler operasyonda yakalanan zanlıyı gözaltına aldı. M.Y., emniyete götürüldü. Zanlının sorgusu sürüyor.

