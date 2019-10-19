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Çaycuma'da "Muhtarlar Günü" kutlandı

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Muhtarlar Günü" kutlama programı gerçekleşti.

Çaycuma'da "Muhtarlar Günü" kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Muhtarlar Günü" kutlama programı gerçekleşti.
Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunumu gerçekleşti.
Programa, Zonguldak CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Ali Kadan, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ile çok sayıda köy ve mahalle muhtarı katıldı.
Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "19 Ekim 2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Başbakanlığın 2015/11 sayılı genelgesiyle her yıl "19 Ekim Muhtarlar Günü" olarak ilan edilmiştir. Bu sebeple 365 gün 24 saat çalışan muhtarlarımızın da kutlayacağı bir gün oldu. Muhtarlar bulunduğu mahallede veya köyde devletin tüm kurumlarını temsil etmekte olduklarını ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmekte olduklarını ifade ederek, "Muhtarlık; halkımızın talep, problem ve ihtiyaçların en kısa yoldan yetkili makamlara arz ederek çözüm hususunda halkımızın en yakın yardımcısıdır. Muhtarlar sorumluluk alanlarında insanlara şefkatle yaklaşarak, onların derdine çare bulmak için de ilgili kurumlarla görüşüp çare arayacak. Muhtarlar köyün eli, ayağıdır. Bizler mevcut yapı içerisinde görevimizi en iyi şekilde yapmak durumundayız. Örnek muhtar olmak mahallede gözü, devletin kulağı ve durumundayız. Örnek muhtar, halkının sorunlarını ilgili makamlara götüren çözen ve muhtardır. Bu günü bizlere devletimiz hediye etti. Devletimizin halkımızın hizmetine sunarak, onların yanında olarak ve onların hizmetine koşarak göstermemiz gerekiyor. Birlik ve beraberlik içerisinde el birliği ile yarınlarımızı daha yaşanır verdiği değeri, bizlere bizlerde mahallemize güzel en hizmeti ve duruma getirmeliyiz. Değerli muhtarlarım sizler hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görevi deruhte etmektesiniz. Bunun bilincinde olduğunuzu ve yapmış olduğunuzu görmekteyim. Yürüttüğünüz fedakarca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da son dönemde yapılan iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin siz değerli muhtarlarımıza verdiği önemin bir göstergesidir. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenli olarak sizleri ağırlayıp, sizlerin görüşlerini ve isteklerini dinleyerek demokrasimizin bu en köklü kurumunun temsilcilerine hak ettikleri değeri verdiğini müşahede etmekteyiz. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olmak gerçekten rütbelerin en büyüğüdür. Dolayısıyla, halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş siz değerli muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktasınız. Devletin halkla en sıcak temas noktası, devletin güler yüzü ve şefkat elisiniz, halkın yönetime katılımının en önemli aracı, çalışmaları kolaylaştıran ve kamu hizmet sunumlarında hız, etkinlik ve performansın artırılmasında lokomotif görevi görmektesiniz. İşte tüm bu işlevleri yerine getiren demokrasinin taşısınız.19 Ekim Muhtarlar Günümüz kutlu olsun" diye konuştu.
Akabinde öğretmenler evinin önüne muhtarlarla sohbet yapılmak üzere geçildi. Kaymakam Muharrem Coşgun gönüllerin ve kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu söyleyerek, "Hizmet noktasında muhtarların her türlü işlerinde yanındayız. 19 Ekim Muhtar Gününü kutluyorum, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" dedi.

ZONGULDAK

19 Ekim 2019 Cumartesi

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