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Devrek’te Muhtarlar günü düzenlenen törenle kutlandı

İHA

Devrek'te 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Devrek'te 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Alanında düzenlenen kutlama merasimine Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, Belediye Başkan Vekili Şeref Aydınlı, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Canbaş, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Murat Yıldırım, Emniyet Müdürü Selim Karartı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Gün Albayrak İl Genel Meclis Üyeleri İsmet Bostancı ve İsa Bükrü ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Organize edilen törende konuşan İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Necla Esen Ak,” Muhtarlı müessesinin kuruluş günü olan 19 Ekim tarihi, 19 Ekim 2015 tarihinde çıkarılan genelge ile “ Muhtarlar Günü” olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla bu yıl Muhtarlar Günü’nün beşinci yılını kutlamaktayız. Bu günün ilan edilmesinde başta cumhurbaşkanımıza, hükumetimize, Gazi meclisimize, İçişleri Bakanlığımıza ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonuna şükranlarımızı sunuyorum. Yerel yönetimler, gerek demokratik hayatta oynadıkları roller gerekse kamu hizmetlerinin halka sunulmasında ve erişiminde yüklendikleri sorumluluklar sebebiyle yerel halkın yönetime katılmasının ilk aşamasıdır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi köy ve mahalle yönetimleridir.
Muhtarlık müessesesi 1829’dan günümüze 190 yıllık bir tarihe sahiptir. Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köprü rolü oynayan muhtarlık Osmanlıdan Cumhuriyete taşınan önemli bir yerel yönetimdir. Türkiye’de 18 bin 329 köy ve 32 bin 044 mahalle muhtarlığı olmak üzere toplam 50 bin 373 muhtar görev yapmaktadır. Muhtarların yetkisi konusunda önümüzdeki dönemde yasal düzenleme yapılması yönünde beklentilerimiz devam etmektedir. Bugün bakıldığında 94 yıllık köy kanunu ve 74 yıllık mahalle kanunu işle sorunlara çözüm üretilmeye çalışan bir müessese görüyoruz. Yerel yönetimlerin en küçük birimi olan muhtarlığın belki özlük hakları çözüldü ancak, hizmet edebilirlik olanları tespit edilerek gündemimizdedir. Belirlemiş olduğumuz sorunlarımız konfederasyon olarak yapmış olduğumuz toplantıda son şeklini almıştır. Ve en yakın zamanda yasal hale gelmesi en büyük temennimizdir” diye konuştu.
Muhtarlara programın ardından Öğretmenevinde kahvaltı ikramında bulunuldu.

ZONGULDAK

19 Ekim 2019 Cumartesi

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