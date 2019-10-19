Ekim ayında güneşli havayı denizse girerek değerlendirdiler

Zonguldak'ta Ekim ayı olmasına rağmen hava sıcaklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için kendini denize attı.

Zonguldak'ta hava sıcaklarının 20 dereceye yükselmesiyle birlikte hafta sonunu ve denizin sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar kendilerini denize attı. Vatandaşlar güneşli havayı denize girerek ve güneşlenerek değerlendirdi. Öte yandan hava sıcaklarının 1 haftada böyle devam edeceği öğrenildi. Vatandaşlar, ''Deniz gerçekten çok güzel. Soğuk değil. Ekim ayındayız ama deniz bir harika. Eğer havalar böyle devam ederse fırsat buldukça denize geleceğiz'' dediler.

ZONGULDAK 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:15

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.