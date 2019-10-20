Hatipoğlu'ndan Rektör Çufalı'ya ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi ve Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu; ZBEÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı ziyaret etti.
Zonguldak Belediye Başkanlığınca organize edilen ve ZBEÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen ‘Her Şey O’nu Anmak ve Anlatmak İçin ElEmin (S.A.V.)’ başlıklı konferans için Zonguldak’a gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, program öncesinde Rektör Mustafa Çufalı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette üniversitelerin genel durumu, her iki üniversitenin mevcut durumu, gelişimi, akademik, kültürel ve sosyal çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.
ZONGULDAK
20 Ekim 2019 Pazar
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