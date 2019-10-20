Gol kaçıran oyuncuyu rakip takım kalecisi kollarında teselli etti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gol kaçıran Zonguldak Kömürsporlu oyuncu Onurcan Güler'i, rakip takım Şanlıurfaspor kalecisi Yasin Davuş teselli etti.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor saha ve seyircisi önde konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 21 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Son dakikalara doğru net bir gol kaçıran Zonguldak Kömürsporlu oyuncu Onurcan Güler yerde üzüntüden kahroldu. Güler'in üzüntülü halini gören rakip takım kaleci Yasin Davuş, kollarını açarak genç oyuncuyu teselli etti. Ardından Şanlıurfaspor kalecisi Yasin Davuş, rakip takım oyuncusu Onurcan Güler'e elini uzatarak yerden kaldırdı.

ZONGULDAK 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:13

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.