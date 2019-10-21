Çıraklıktan Teknopark’a

Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi Elektronik Bölümü öğrencileri Zonguldak Teknopark’ta büro açtı.

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde düzenlenen Uni4Society yarışmasında ikinci olan çıraklık öğrencileri Hasan Barış Karakaş ve Özgür Açıkgöz iş fikirlerini geliştirerek Zonguldak Teknopark’ta büro açtılar. Hasan Barış Karakaş; “Bülent Ecevit Üniversitesinde düzenlenen Uni4Society yarışmasında ikinci olduktan sonra çalışmalarımızı hızlandırdık. Bir yandan Uni4Society in sağladığı pazarlama, ürün geliştirme, fiyatlandırma gibi eğitimlere katılıp kendimizi geliştirdik, diğer yandan Zonguldak Teknopark sayesinde patent alma sürecini öğrendik. BAKKA sayesinde okulumuza kurulan mükemmel robotik laboratuvarlar sayesinde de teknik bilgilerimizi ilerlettik. Çalışmalarımız sonucunda Zonguldak Teknopark’ta büro açma ayrıcalığına ulaştık. Bu süreçte bize inanarak yardım ve desteklerini esirgemeyen Ensar Metin Kalender in şahsında Uni4Society’e, Doç. Dr. Umut Güneş Sefercik’in şahsında Zonguldak Teknopark’a, ustamız Levent Öztürk’e ve Tolunay Hocamız ile Bedriye Hocamız’ın şahsında Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezine teşekkürü borç biliriz. Spor olsun diye değil, iş olsun, aş olsun diye çalışıyoruz. Zonguldak’ta Mesleki Teknik Eğitimin, Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezinden sorulduğunun ispatıyız. Önümüzdeki süreçte patent alma ve Türkiye finaline katılma çalışmalarımız devam ediyor. Halen öğrenciyiz, Meslek Lisesi diplomamızı aldıktan sonra alanımızda Üniversite eğitimi almayı planlıyoruz” dedi.

ZONGULDAK 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

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