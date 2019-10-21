Devrek Hamiediye Anadolu Lisesi'nden kermes

Devrek’te faaliyetlerini sürdüren Hamidiye Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin düzenlediği kermes açılışında protokol ve vatandaşlar bir araya geldi.

Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen kermese vatandaşlar ve ilçe protokolü bir araya gelerek etkinliğe destek verdiler. Düzenlenen kermes açılışında konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Meltem Cozur, ”Öncelikle davetimize iştirak eden başta ilçe protokolü ile ve uzaktan yakından gelerek bizlere destek veren tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Burada davetlilerimizin destekleri ile elde edilecek gelir ile okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak için harcama yapılacaktır. Amacımız çocuklarımızın daha kaliteli eğitim ve öğretim alabilmelerini sağlamak ve sizlerle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir” diye konuştu.

ZONGULDAK 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

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