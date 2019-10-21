Meclis Başkanı Yazıcıoğlu oğlunu evlendirdi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu’nun oğlu Ali Yazıcıoğlu Melis Yazıcıoğlu ile dünya evine girdi.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı olan İlhan Yazıcıoğlu, oğlu Ali için görkemli bir düğün töreni gerçekleştirdi.

Yıldız Çelebi Purçak çiftinin kızları Melis ile Emelİlhan Yazıcıoğlu çiftinin oğulları Ali için Gülüç beldesinde bulunan Büyük Anadolu Ereğli Hotel’de muhteşem bir düğün töreni düzenlendi.

Düğüne törenine AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, AK Parti önceki dönem milletvekilleri Faruk Çaturoğlu, Prof. Dr. Ercan Candan, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Başkan Yardımcısı Ahmet Türk, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak, Kdz. Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce, Kdz. Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, bazı köy ve mahalle muhtarlarının yanı sıra binin üzerinde davetli katıldı.

Melis ile Ali çiftinin dansı ile başlayan düğünde, davetliler genç çift ile birlikte gönüllerince eğlenirken; Yazıcıoğlu ve Purçak ailelerinin büyükleri de düğün boyunca davetlilerle yakından ilgilendi.

ZONGULDAK 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

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