TTK'ya 30 kişilik personel istihdamı

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Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere dökümcü, kaynak teknisyeni, mekanizasyonpres işçisi, ağaç işleri teknisyeni, temel imalat (talaşlı) ve montaj elemanı, kalite kontrolcü olmak üzere toplam 30 kişilik personel alımı gerçekleştirilecek.

İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Talebe meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun, 35 yaşından gün almamış olan (25.10.200121.10.1985 tarihleri arasında doğan ) engelli, eski hükümlü ve normal statüdeki kişiler başvurabilecektir. Başvurular 21.10.201925.10.2019 tarihleri arasında İŞKUR şifresi ile internet üzerinden,Alo 170 Çağrı Merkezi üzerinden veya şahsen Kuruma gelerek yapılabilecektir" ifadelerine yer verildi.

ZONGULDAK 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

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