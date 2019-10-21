Amatör takım asker ve polise moral vermek için futbol maçında bulaşacak

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Amatör Küme takımlarından Karadonspor, Barış Pınarı harekatına destek vermek amacıyla asker ve polislerden oluşan karma takımla maç yapacak.

2.Amatör Küme takımlarından Karadonspor,Barış Pınarı harekatına moral vermek amacıyla, askerler ve polislerden oluşan takımla maç yapacak. Fair play içerisinde geçmesi planlanan karşılaşma 23 Ekim'de saat 14:00'da Karadon sahasında oynanacak. Nefes kesecek olan bu karşılaşmaya Karadon halkınında ilgi göstermesi bekleniyor.

Karadonspor Kulüp Başkani Ali Kemal Ofluoğlu,"Karadonspor camiasi olarak amacımız Barış Pınarı harekatına destek vermek.Bunun içinde böyle bir maç düzenledik. Bu güzel karşılaşmaya herkesi bekliyoruz. Güzel bir maç olacak. "dedi

ZONGULDAK 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:12

YATSI 19:32

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