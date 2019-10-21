Çaycuma'da "silajlık mısır hasadı" yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çaycuma'da "silajlık mısır hasadı" yapıldı

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında "Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Çaycuma'da "silajlık mısır hasadı" yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında "Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.
İlçeye bağlı Akpınar köyünde yapılan etkinliğe, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Hasan Akçaalan, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, çiftçiler ve davetliler katıldı.
Vali Erdoğan Bektaş, Filyos Vadisi'nin bölgenin can damarı olduğunu söyledi.
En değerli arazileri Filyos Nehri'ne borçlu olduklarını ifade eden Bektaş, "Burası bizim en önemli çıkış ve sanayi alanımız. Sanayi mi, tarım mı gibi çelişki gözükse de ikisini de başarmalıyız. Başka yolumuz yok. Hem sanayisiz hem de tarımsız yapamayız. Tarım konusunda butik işletmeciler öne çıkıyor. Çıkışlar arıyoruz. Silajlık mısırı yeri olan ekiyor, satıyor. Bu konuda enerjimiz bu bölgede çok. Silajlık mısır tabi ki çok geniş alanlarda yapılması gereken bir iş. Bizlerde yardımcı oluyoruz. Çiftçimizin ellerine kollarına sağlık. Ödeneklerin kazanılmasında katkısı olan meclis üyelerimize, il ve ilçe müdürlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Hasan Akçaalan da kentin 93 bin hektar tarım arazisi, 83 bin büyükbaş hayvan, 35 bin küçükbaş hayvan ile tarımsal faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.
Akçaalan, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesindeki en önemli unsur kaba yem ihtiyacını karşılamak ve bunları daha ileri seviyeye ulaştırmak. Bunu için ya hayvan varlığımızı artıracağız ya da mevcut hayvan varlığımızdan en kadara fazla verim alabilmenin yollarını deneyeceğiz. Bilimsel araştırmalara göre silajlık mısır en önde gelen besin olduğu belirtildi. İlimizde 17 bin ton silajlık mısır hasadı, 41 bin ton yonca hasadı mevcuttur. Tüm hayvan varlığımızı hesapladığımızda bu hasatlar ihtiyacımızı karşılamamaktadır. Son iki yılda valiliğimiz katkıları ile 52 ton yonca dağıtımı ve 10 ton silajlık mısır dağıtımı gerçekleşmiştir" diye konuştu.
Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, "Çaycuma ilçemiz Zonguldak ilimizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin en yoğun olduğu ilçedir. İlçemizin konumu itibarı ile çok çeşitli bitkilerin yetişmesine ortam hazırlayan bir iklimi ve coğrafyası mevcuttur. Hayvancılığın olmazsa olmazı olan ve büyükbaş hayvancılıkta en büyük gider olan yem giderlerinin önemli bir kısmını hatta tamamını işletme içinden karşılamak önemlidir. Çünkü hayvancılıkta yem temininde dışa bağımlı olmak büyük bir risk olduğundan yemi kendi üretimi ile karşılamak gerekir. Bu şekilde hayvancılık giderlerini azaltarak yapılan yetiştiricilikte kar elde etmekten bahsedebiliriz. Müdürlük olarak bizler ve ayrıca üreticilerimiz bunun bilinci ile kaba yem üretimine ağırlık vermekteyiz. Şu an etkinlik yaptığımız silajlık mısır hasadı alanı da bu bağlamda değerlendirilen yerlerdendir. Üzerinde bulunduğumuz tarla Filyos Projesi kapsamında kamulaştırılmış alan içinde kalmaktadır. Bu alanda modern metotların tüm alanı uygulanabilmektedir. Arazilerde bütünlük sağlanarak 4050 hatta 200300 dekarlık büyük parsellerde gelişmiş alet ve ekipmanlarla tarım yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak da elde edilen ürün kalite ve miktarı üst seviyelere ulaşmaktadır" dedi.
Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in eşliğinde bereket duası edilerek silajlık mısır hasadına başlandı.

ZONGULDAK

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaycuma'da Çocuk Belediye Başkanı Nisanur Yıldırım oldu
YEREL HABERLER Çaycuma'da Çocuk Belediye Başkanı Nisanur Yıldırım ...
Amatör takım asker ve polise moral vermek için futbol maçında bulaşacak
YEREL HABERLER Amatör takım asker ve polise moral vermek için futbol ...
TTK'ya 30 kişilik personel istihdamı
YEREL HABERLER TTK'ya 30 kişilik personel istihdamı
(Özel) O ikiliden geriye sadece fotoğraflar kaldı Günlerce hastanede tedavi gören sahibini beklemişti Dünyaya insanlık dersi veren köpeğin sahibi kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER (Özel) O ikiliden geriye sadece fotoğraflar ...
Meclis Başkanı Yazıcıoğlu oğlunu evlendirdi
YEREL HABERLER Meclis Başkanı Yazıcıoğlu oğlunu evlendirdi
Devrek Hamiediye Anadolu Lisesi'nden kermes
YEREL HABERLER Devrek Hamiediye Anadolu Lisesi'nden kermes
Alan, "Limandaki bariyerin önemi bir kez daha ortaya çıktı"
YEREL HABERLER Alan, "Limandaki bariyerin önemi bir kez daha ortaya ...
Çıraklıktan Teknopark’a
YEREL HABERLER Çıraklıktan Teknopark’a
Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede
Toga Spor Kulübü ilçeye kupalarla döndü
YEREL HABERLER Toga Spor Kulübü ilçeye kupalarla döndü
Gol kaçıran oyuncuyu rakip takım kalecisi kollarında teselli etti
YEREL HABERLER Gol kaçıran oyuncuyu rakip takım kalecisi kollarında ...
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Şanlıurfaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Şanlıurfaspor: 0
Hatipoğlu'ndan Rektör Çufalı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Hatipoğlu'ndan Rektör Çufalı'ya ziyaret
ZBEÜ Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER ZBEÜ Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği ...
(Özel) Devrekli motor tamircisi yerli robot yaptı
YEREL HABERLER (Özel) Devrekli motor tamircisi yerli robot yaptı
'Karadeniz´in Efesi'nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER 'Karadeniz´in Efesi'nde çalışmalar sürüyor
Ekim ayında güneşli havayı denizse girerek değerlendirdiler
YEREL HABERLER Ekim ayında güneşli havayı denizse girerek ...
3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi Zonguldak'ta yakalandı
YEREL HABERLER 3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi Zonguldak'ta yakalandı
Devrek’te Muhtarlar günü düzenlenen törenle kutlandı
YEREL HABERLER Devrek’te Muhtarlar günü düzenlenen törenle kutlandı
Çaycuma'da "Muhtarlar Günü" kutlandı
YEREL HABERLER Çaycuma'da "Muhtarlar Günü" kutlandı
Zonguldak’ta Muhtarlar günü kutlandı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta Muhtarlar günü kutlandı
(Özel) 90'lık çınar, terzilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor
YEREL HABERLER (Özel) 90'lık çınar, terzilik mesleğini sürdürmeye ...
FETÖ soruşturmasından aranan zanlı akrabasının evinde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ soruşturmasından aranan zanlı akrabasının evinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X