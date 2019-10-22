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Panik havası kalktı, fındık fiyatları yükselişe geçti

İHA

Serbest piyasada fındık fiyatı yükselişe geçti. Serbest piyasada fiyat 15,5 TL , yer yer de 16 TL'den işlem görüyor.
Fındık fiyatındaki yükselişin devam edeceği, Kasım ayında fiyatın 17 TL'yi bulacağı, sonrasında ise 1819 TL'yi görebileceği ifade ediliyor. Serbest piyasada yeni sezona 16 TL'den başlayan fındık fiyatı, çok sürmeden gerilemeye başlamış geçen hafta 13.5 TL'ye kadar düşmüştü. Fındık fiyatı bu haftaya yükselişle başladı, fiyat 15,5 ile 16 aralığında seyrediyor.
Zonguldak Alaplı ilçesinde fındık tüccarlığını yapan Mehmet Koçak yaptığı açıklamada, "Ekim ayının sonları fiyatların 16 lira seviyelerinde olacağına inanıyorum. Ben bu yıl fındığın 1819 lira bandında olacağını düşünüyorum. 50 randıman kabuklu fındık 15,5 liradan işlem görüyor. Fındık fiyatının gidişatı güzel. Ama fındıkta yüzde 5 civarında çürük çıkmaya başladı. Bu çürük de ister istemez fabrikaların işçilik maliyetlerini yükseltiyor. Dolayısıyla 15,5 liradan işlem görüyor. Önümüzdeki haftalarda Öngörümüz fiyatlar güzel olacak. Ama fiyat 15 lira altında olunca üreticilerimizde TMO’ya vermek yerine bizlere getirmeye başladı" diye konuştu.

Fiyat 1819 TL'yi bulur
Kasım ayının başlarından itibaren fındık fiyatının 16 lira bandına geçeceğini ifade eden Koçak, şunları kaydetti, “Kasım ayının 16 lira seviyelerin üstünde olacağına inanıyorum. Ben bu yıl fındığın 1819 lira bandında olacağını düşünüyorum. Üreticilerimiz emanete fındık bırakmasın, ihtiyacının fazla fındık satmasın. Üretici kendi fındığına sahip çıktığı sürece fındık daha güzel para edecek. Daha değerinde olacak.”

ZONGULDAK

22 Ekim 2019 Salı

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