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Zonguldak OBM, 11 Kasım'da üç ilde 150 bin fidanı toprakla buluşturacak

İHA

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, 11 Kasım 2019 günü Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan fidan dikimi törende Zonguldak, Bartın ve Karabük'te 150 bin adet fidan dikecek.

Zonguldak OBM, 11 Kasım'da üç ilde 150 bin fidanı toprakla buluşturacak

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, 11 Kasım 2019 günü Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan fidan dikimi törende Zonguldak, Bartın ve Karabük'te 150 bin adet fidan dikecek.
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Bölge Müdür Yardımcıları Gültekin Aksan, Mehmet Pınar, Orköy Şube Müdürü Umman Dede ve kurum yöneticileri gazetecilerle bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin Kasım ayında aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına girme projesi olduğunu açıklamasının ardından 11 Kasım 2019 tarihinde Türkiye genelinde fidan dikilecek.
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü de 11 Kasım 2019 günü gerçekleştirilecek olan program hakkında açıklamalarda bulundu. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar, 11 Kasım 2019 günü ZonguldakBartın ve Karabük'ün yer aldığı bölge müdürlüğüne bağlı illerde 150 bin fidan dikileceğine yer verdi. Pınar, 7'den 77'ye tüm toplumun katılımıyla bu etkinliğin gerçekleştirileceğine vurgu yaptı. Pınar, "Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğü'müzce 11 milyon fidan dikeceğiz, Türkiye genelinde. Ülkemizde ağaç ve orman seviyesini geliştirmek, toplumun bütün seviyesinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak,. orman yangınları sebebiyle zarar gören alanları yeniden ağaçlandırmak, vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek üzere kamu kurum ve kuruluşlara kısaca 7'den 77'ye tüm toplumun katılımıyla bu etkinliğimiz gerçekleşecek. Bizim Zonguldak OBM olarak üç ilimiz var. Bartın, Karabük ve Zonguldak. Bize düşen 150 bin fidan değişik lokasyonlarda toprakla buluşturulacak. Toplam 32 adet lokasyonumuz var. Zonguldak'ta 87 bin 300 adet fidan dikimi gerçekleştireceğiz. 15 ayrı lokasyonda gerçekleştireceğiz. Ana tören alanımız Çaycuma Adaköy'de olacak. Burada 40 bin fidanı toprakla buluşturacağız. İlk fidanı Valimizin öncülüğünde saat 11.11'de gerçekleştireceğiz. Diğer belirlenen tören alanlarımızda da aynı anda fidan dikimi töreni gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verdi.
Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, "Bartın Zonguldak ve Karabük'ün ormanları 10 yıl boyunca yeniden kimliklendirildi. Bunun meyvesini seneye uygulamaya geçtikten sonra bir kaç yıl içinde görmüş olacaksınız. Bölge müdürlüğümüz, bakım ve üretim miktarı çalışmaları açısından toplam rakamda üçüncü. Toplam 28 bölge var. Odun dışı ürün ve hizmetler her türlü ormanın alıtndaki çiçeğin, defnenin, kızılcığın, mesire yerlerinin aktif fonksiyonların da yoğun olduğu yerlerden birisidir. Potansiyel çok. Türkiye'de 8 yada 10 civarındaki eko turizm sahasının 3'ü bizde, 1'i milli parklarda olmak üzere 4'ü bölgemizde" şeklinde konuştu.

Defne üretimi
Gazetecilerin defne üretimine yönelik sorusunu yanıtlayan Beyazlı, "Eylül sonu daha devre arası. Şu anki rakamları yarı gibi düşünebilirsiniz. Ancak geçen seneden asla geri kalmayacak. Geçen seneki rakam sadece defne bölge olarak 1 milyon 206 bin 400 TL geçen seneki yıl sonu rakam. Bu sene 786 bin Eylül ayı itibariyle olan rakam. Çünkü yaz dönemi kesilmiyor. Geçen yılı yine geçeceğiz. Yeni potansiyel sahaları ve bunların yararlanma süreçleri olacak. Bu rakam artıyor. Türkiye'nin yarısını üretiyor. Türkiye dünyada birinci" şeklinde konuştu.

ZONGULDAK

22 Ekim 2019 Salı

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