"Kültür Mantarı Üretimi" kursu sınavla sona erdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 yılı eğitim programı çerçevesinde "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor " projesi ile İş Kur İl Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkıları ile İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonunda 17 kursiyerin katıldığı 11 gün süren "Kültür Mantarı Üretimi " kursu yapılan sınavla sona erdi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Asiye Şenbaş tarafından verilen kursun kapanışında konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş "Müdürlüğümüz 2019 yılı eğitim ve yayım programı kapsamında 5 adet kurs planlamıştı. Bugün ikincisi olan Kültür Mantarı Üretimi kursunun kapanışını yapmış bulunuyoruz. Kurs süresince gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum . Kursumuzun uygulama bölümünde yaptığımız mantar üretimi tesisini hep birlikte gördük. Ticari düşündüğümüzde gelir sağlayan bir iş kolu mantarcılık. Bu iş ile ilgilenen kursiyerlerimize her zaman yardıma hazırız. Kurumumuzun kapıları her zaman sizlere açıktır. Müdürlük olarak 2019 yılı içinde önce Koyunculuk kursu açmıştık. Şimdi yaptığımız bu kurstan sonra Fındık ve Meyvecilikte budama kurslarını açacağız. Amacımız gençlerimize tarımı sevdirmek ve benimsetmek, daha bilinçli, eğitimli olarak tarımda, üretimde yer almalarını sağlamak, bir iş kolu olarak görmeleri için ve teknolojiden de yararlanarak tarım alanında uğraşlardan tad almaları için yapılacakları öğretmektir. Kursumuza katılan kursiyerlerimizi kutluyorum. Ayrıca projeye destek sağlayan İş Kur il Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyorum. Kültür Mantarı Üretimi kursumuza katılamayan genç çiftçilerimizi Fındık ve Meyvecilik kurslarımıza davet ediyorum" dedi.

ZONGULDAK 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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