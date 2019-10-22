Kutoğlu, GMİS’i ziyaret etti

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BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, GMİS yönetimini ziyaret etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Serdar Yılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) bir nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü. Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.

Ziyarette çeşitli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

ZONGULDAK 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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