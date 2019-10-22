Kadınlara Yönelik hizmet semineri

Zonguldak İŞKUR, ‘Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ kapsamında “Kadınlara Yönelik Hizmetlerimiz” konulu seminer verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan ve 20182023 yıllarını kapsayan ‘Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda yer alan çalışmalara esas farklı kurum ve kuruluşların katılımı ile Devrek ilçesinde gerçekleşen 90 kadının katıldığı eğitim seminerinde; İş ve Meslek Danışmanı Belkıs Akın tarafından kadınlar için hizmetleri hakkında bilgiler verildi.

Yapılan seminerde; kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesine ve işgücü piyasasında nitelikli kadın istihdamının artırılmasına yönelik katkı sağlamak amacıyla Toplum Yararına Program (TYP), İş Başı Eğitim Programı, Meslek Edindirme Kursları, Girişimcilik Eğitim Programı konularında sunum yapıldı.

ZONGULDAK 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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