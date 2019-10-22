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Amatör boksörü demir sopayla öldürmüşler

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan'ın birlikte alkol aldıkları arkadaşları tarafından öldürüldüğü iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında tutuklu 2 sanık ifade verdi. İki sanık ifadelerinde birbirlerini suçladı.

Amatör boksörü demir sopayla öldürmüşler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan'ın birlikte alkol aldıkları arkadaşları tarafından öldürüldüğü iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında tutuklu 2 sanık ifade verdi. İki sanık ifadelerinde birbirlerini suçladı.
Kdz. Ereğli ilçesinde 29 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen olayda iddiaya göre Savaş A. (33) ve Birhan D. (32) birlikte alkol aldıkları Cüneyt Seyhan’ı (35) öldürdükten sonra Çiğdemli Köyü yakınlarındaki evinin yakınlarında aracın içerisinde bırakıp kaçmıştı. Cüneyt Seyhan bir vatandaşın ihbarı üzerine jandarma tarafından otomobilin içerisinde ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Cüneyt Seyhan’ı öldürdükleri iddiasıyla bir gün önce birlikte alkol aldıkları Savaş A. ile Birhan D.’yi gözaltına aldı. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Savaş A. ile Birhan D. hakkında ‘Eziyet ederek kasten öldürme’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.
Davanın ilk duruşmasında Savaş A., Cüneyt Seyhan ile 15 yıldır arkadaş olduklarını ve olay günü birlikte alkol aldıklarını anlattı. Savaş A. ifadesinde “Daha sonra üçümüz birlikte içki alıp Cüneyt ağabeyin aracıyla Asarlı Köyü’ne gittik. Aracı o kullanıyordu. Cüneyt abi tuvalet ihtiyacının geldiğini söyledi, ağaçlık alana doğru ilerledi. Bu esnada Birhan şoför koltuğunda oturdu. Ben ise ön tarafa geçtim. O esnada Cüneyt abi gelerek Birhan'ın yüzüne doğru yumruk attı. Cüneyt abinin elinde muşta denilen demir aleti gördüm. Birhan araç içinde Cüneyt abiye tekme attı. Birhan o sırada ön koltukta bulunan demir sopayı aldı, kafasına doğru bir kez vurdu" dedi.
Cüneyt Seyhan’ın aracın yanına gelerek elinde muşta diye tabir edilen demir ile kulağına yumruk attığını belirten Birhan D. ise ifadesinde şu sözlere yer verdi; “Cüneyt tuvalet ihtiyacının geldiğini söyledi ve çalılıkların arasına gitti. Ben şoför mahalline oturuyordum. Aracın teybi ile oynarken sol kulağıma muşta ile Cüneyt vurdu. Ben sendeledim ve Cüneyt'e tekme attım. Daha sonra bayılmışım. Ayıldıktan sonra aracın sol arka tekerleğinin önünde Cüneyt’in başı tekerleğe yakın ayakları dik şekilde durduğunu gördüm. Hareket etmiyordu. Araçtan çıktım. Bu esnada Savaş’ın elinde sopa vardı. Ayakları ile Cüneyt’in yüzüne tekme atıyordu. Bunun üzerine ben Savaş’ı tuttum. Birlikte yere düştük. Savaş'a Cüneyt'i hastaneye götürmemiz gerektiğini söyledim. Kendisi, 'İnfazım var, hastaneye götüremem' dedi. Cüneyt'i arabanın arka koltuğuna koyduk. Cüneyt araçta tepki vermiyordu. Bizim eve geldik, bir süre evde durduktan sonra yola çıktık. Cüneyt'i evinin yakınlarında bir yere bıraktık, sonra ayrıldık.”
Mahkeme sanıkların ifadelerinin ardından tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ZONGULDAK

22 Ekim 2019 Salı

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