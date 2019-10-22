Kızılay’dan kök hücre ve kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 8 Kasım'da ilçe genelinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, yönetim kurulu üyeleri, Zonguldak Kan Merkezi Müdürü Kubilay Demir ve Kan Bağış Uzmanı Özcan Sarı, 29 Ekim4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Kızılay Haftası'nda yapılması planlanan kan bağışı ve kök hücre bağışı kapsamında verilecek eğitimler ve yardımlar konusunda Kaymakam Çorumluoğlu ile fikir alışverişinde bulunan Ciğer ve ekibi, 8 Kasım Cuma günü ilçe genelinde yapılacak olan kök hücre ve kan bağışı ile ilgili planlamaları aktardı.

Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, Kaymakam Çorumluoğlu’na verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

ZONGULDAK 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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