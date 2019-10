(Özel) Türkiye onların dostluğunu İHA sayesinde tanıdı Sahibi kalp krizi geçirerek ölen köpek, acil servisin önünden ayrılmıyor Hastane bahçesinde herşeyden habersiz; ölen sahibini bekliyor

Zonguldak'ta tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde nöbet tutan köpeği ile yaşadığı dostluğu herkese örnek olan 59 yaşındaki Murat Kahveci, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Kahveci'nin 'Bayram' adını koyduğu köpeği ise herşeyden habersiz acil servis önünde sahibinin gelmesini bekliyor.

Kent merkezinde yaşayan 59 yaşındaki Murat Kahveci, yaklaşık 3 sene önce trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kahveci, bir süre Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Bu süre boyunca adını 'Bayram' koyduğu köpeği ise Acil Servis önünde sahibine refakat etti. Günlerce hastane önünde nöbet tutan köpeğini zaman zaman tekerlekli sandalyesi ile ziyaret eden Kahveci, bisküvi ile besleyerek hasret giderdi. İHA'nın gündeme getirdiği ikilinin dostluğu ise görenleri hayran bıraktı.



Adeta insanlık dersi verdi, "Köpek demek ayıp olur"

Yıllar önce hayatını kaybeden babası Bayram Kahveci'ye olan sevgisi nedeniyle oğlunun adını da Bayram koyduğunu ifade eden Kahveci, 2 yaşındayken aldığı Golden cinsi köpeğine de "Bayram" ismini koymuştu. Yaklaşık iki yıl önce İHA'ya konuşan Kahveci, "Şu anda rahatsız olduğum için hastanelerdeyim. Uzun süredir hastanedeyim. Sadık dostum. Babamın adı ve çocuğumun ismini koydum. Beni terk etmeyen ölen babam. Babamın ve oğlumun ismi de Bayram. Bayram'la bağım uzun yıllara dayanır. Bunu çocuğum yerine koydum. Bununla yıllarımı geçirdim. Ben hastanedeyken bahçede beni bekliyor. Gece gündüz buradan ayrılmıyor. Ayrılmaz buradan. Buradan çıktığım zaman beraber gideriz. Ben buradan taburcu olunca zaten eve gideriz. Burada kaldığım sürece buradan hiç ayrılmaz. Çok sadık.” diye ifade etmişti.



"Sahibi geldi sanıp ambulansları kokluyor"

Gittiği her yerde köpeğini yanından ayırmayan Murat Kahveci'nin köpeğiyle olan dostluğu görenleri duygulandırdı. İHA'nın fotoğrafladığı ikili adeta dünyaya örnek oldu. Ancak Murat Kahveci, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçiren Kahveci, kaldırıldığı Karabük'teki hastanede yaşamını yitirdi. Kahveci'nin cenazesi Zonguldak'ta toprağa verildi. Ancak hastane bahçesinden ayrılmayan köpeği ise adeta insanlık dersi verdi. Kahvecinin hastane bahçesindeki nöbetini sürdüren köpeğin vefasını anlatan taksici esnafı Engin Çiftçi, "İnsanların birbirlerini yedikleri şu dönemde gerçekten vefa borcunu bu köpek o akşam gösterdi. Gece 23.00 sıralarıydı. Köpek hastane bahçesinde ulumaya başladı. Murat Kahveci içeride fenalaştı geri döndürdüler. Karabük'e yoğun bakıma gönderdiler. Bu kadar vefasızlığın olduğu günümüzde o köpek vefayı unutmamış. O gece ulumaya başladı. Halen gelen ambulansları gidip kokluyor. Anlatılmaz bir şey. Hayvanı sevmeyen insanı sevmezmiş. Ama rahmetli o köpek için de çarşıya mı gidecek buradan taksiye binerdi. Köpeği ön koltuğa bindirirdi. O köpek kaç gündür buralarda sahibini bekliyor. Allah rahmet eylesin o da iyi bir arkadaşımızdı. Burada herkes bayramın hayat hikayesini biliyor. Gidip geldikçe aynı sevgiyi Bayram'a göstermeye çalışıyoruz. Sahibinin eksikliğini hissettirmemeye çalışıyoruz" diye konuştu.



"Her gün sahibini arıyor"

Esnaflardan Kerim Büyükaydın ise "O akşam ben gece buradan işe giderken durağa uğradım. On dakika öncesinde Murat ağabeyin kalbi durmuş. Kalp masajıyla kurtarmışlar. Ardından Karabük'e sevk etmişler. Şurada o gün sabaha kadar havladı. Sabah işe geldik. Burada arkadaşlar Murat ağabeyin öldüğünü söylediler. Ambulanslara baktı, epey sadıktı. Burada her gün gelen ambulanslara, taksilere bakıyor. Sahibini arıyor" dedi.

