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Karayolları Genel Müdürüğlu'ne Zonguldak sorunları sunuldu

İHA

Sinop, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Zonguldak, Karabük ve Bolu İlleri Ankara İl Dernekleri Federasyonlarından oluşan Batı Karadeniz Platformu ve Karadeniz Birliği, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Karayolları Genel Müdürüğlu'ne Zonguldak sorunları sunuldu

Sinop, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Zonguldak, Karabük ve Bolu İlleri Ankara İl Dernekleri Federasyonlarından oluşan Batı Karadeniz Platformu ve Karadeniz Birliği, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti.
Batı Karadeniz Platformu Başkanı Tuncay Gençer, "Karayolları Genel Müdürümüz Abdülkadir Uraloğlu'na kendisine Batı Karadeniz Platformunun kuruluş gerekçeleri ile öncelikli hedeflerimizi anlattık. Kendisinden platformumuzun ilk hedefi milli aracın Filyos’ta üretilmesine yönelik gerekçelerimizin makul, gerçekçi ve ülkemiz için değerli bir talep olduğu yönünde tepki aldık. İkinci önemli hedefimiz olarak işin tam da muhatabı olan Genel Müdürümüzden Karadeniz Sahil yolunun Samsun’dan Düzce’ye kadar olan kısmının tıpkı bu yolun ilk kısmı, Bolu tüneli vede olduğu gibi, bir gayret ve yüklenme ile bir an önce bitirilmesine çalışılmasını talep ettik. Genel Müdürümüz Zonguldak’ın ülkemizin ilk sanayi kenti olduğunu, ancak giderek zayıfladığını, ihmal edilmiş bir kent görüntüsü verdiğini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Vadisini Mega Endüstri Bölgesi ilan ettiğini, Sakarya’dan Düzce’ye uzanan sanayi bölgesinin daha kısa sürede Filyos’a, Kastamonu’ya ve Sinop kadar ulaşabilmesi ve Kardemir ve Erdemir ile birlikte Filyos’ta çelik endüstrisi için yapılması planlanan tesislerle ilerde yapılacak sanayi tesisleri de dikkate alınarak bu bölgenin sanayi bölgesi olabilmesi için yol sorunlarının çok önemli hale geldiğini, yolun Bölge’nin birçok sektörünün canlanmasına da katkı vereceğini, kendilerinin bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi" dedi.
Gençer, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'na Bölge talebi ve Zonguldak’ın talebi olarak sundukları dosyada yer alan temel soru, konu ve talepleri şu şekilde açıkladı; "Karadeniz otoyolunun daha sonra Sinop’a kadar bağlanan doğu kısmının tamamlanmasıyla gurur duyduk. Karadeniz sahili boyunca Sinop’tan Düzce’ye kadar olan kısma ilişkin bütünlüklü bir proje var mıdır ve mevcut durumda yolun bu kısmının yapım işi hangi aşamadadır? Ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır? 2020 Yılında bu yola ayrılmış ödenek varsa yolun ne kadarının bitirilmesine katkı verebilecektir? Kdz Ereğli ve Trabzon’da yapılacağı ifade edilen yatırım vadilerinden basında bahsedilmektedir. Bu vadilerden Kdz. Ereğli’de kurulacak olanıyla ve bunun hakkında sizin Genel Müdürlüğünüze düşen işlerle ilgili gelişmeleri bize anlatır mısınız? 2020 Yılında bu yola ayrılmış ödenek var mıdır? Varsa yatırım planındaki işler hakkında bilgi alabilir miyiz? AnkaraZonguldak oto yolu uzun yıllardır tamamlanamamıştır. Bu yol aynı zamanda çevre illeri ve Filyos Projesini de ilgilendirmektedir. Bu yolla ilgili olarak bir bitirilme takvimi verebilir misiniz? 2020 Yılında bu yola ayrılmış ödenek yolun ne kadarının tamamlanmasına katkı verebilecektir? Zonguldak’ta diğer illerde olduğu gibi bir çevre yolu bulunmamaktadır. Bu konuda bir çalışma var mıdır?
Düzce – Zonguldak arası yol tamamlanmış durumdadır. Ancak BEÜ Hastanesinin orada gerçekleşen heyelanla bozulan kısımlar vardır. Bu kısım ne zamana kadar tamamlanabilir? Kilimli – Çatalağzı – Muslu – Göbü tüneli karayolunun yakın zamanda ihale edileceğine ilişkin bilgiler edinilmektedir. Bu konuda ve yolun planlanan bitirilme tarihi hakkında bir takvim verebilir misiniz? Türkali – Filyos ve vadiye bağlanacak yol için kamulaştırma çalışmaları hangi aşamadadır, bu kısmın kamulaştırılması ve yolun tamamlanması için bir çalışma planımız var mıdır, varsa nasıldır? 2020 Yılında bu yola ayrılmış ödenek var mıdır? Varsa kamulaştırmanın bitirilmesine ne kadar katkı verebilecektir? Filyos merkezden Filyos Vadisine viyadükle ya da tünelle bir bağlantı yolu yapılacağı yönünde haberler bulunmaktadır. Bu konudaki çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz? Bartın’ı ve Karabük’ü Filyos Vadisine bağlayacak yol planları olduğundan bahsedilmektedir. Hatta Bartın ile Filyos Vadisi arasında planlanan yolun yapımına başlandığı bilinmektedir. Söz konusu yolun ve Karabük ile Filyos Vadisi arasındaki yolun yapımıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verir misiniz? 2020 Yılında bu yollara ayrılmış ödenekler varsa bu yolların ne kadarının bitirilmesine katkı verebilecektir? Devrek ile Ereğli arasındaki yol çalışması ile ilgili 2020 Yılı için ayrılan ödenek nedir ve bu yolun yüzde kaçının tamamlanmasını sağlayacaktır? Söz konusu yolun bitirilmesi için belirlenen takvim nedir? Bunların dışında Giresun, Çankırı, Sinop ve Karabük derneklerimizin başkanları da bazı sorunlarını dile getirerek taleplerde bulundular."
Talepleri anlatan Platform Başkanı Gençer, "Genel Müdürümüz, karayollarına ilişkin yatırımların ülke genelinde ekonomik sıkıntılar olsa da sürdürüleceğini, taleplerimizi değerlendirmeye aldığını, elinden geleni yapacağını ifade etti. Son ziyaretten büyük bir hüsnü kabulle karşılandığımız ve taleplerimize ellerinden geleni yapacakları yönünde beyanlar aldığımız için memnun kaldık. Bizleri kabulü, misafirperverliği, samimiyeti, değerli açıklamaları ve projelerimize destekleri için 7 ilin Ankara derneklerinin/federasyonlarının oluşturduğu bir platform olan Batı Karadeniz Platformu ve Karadeniz Birliği adına teşekkür edip, selam ve saygılarımızı sunarak ayrıldık" dedi.

ZONGULDAK

23 Ekim 2019 Çarşamba

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