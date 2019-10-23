Galatasaray maçını tribünlerden izleyip hayallerine kavuştular

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi'ndeki Galatasaray Taraftarlar Derneği, iki engelli taraftarı GalatasarayReal Madrid maçına götürerek hayallerini gerçekleştirdi.

Karadeniz Ereğli'de yaşayan 13 yaşındaki fiziksel engelli Sühan Gültekin ile 21 yaşındaki Abdulsamet Baştürk, Galatasaray maçını tribünlerden izleme hayallerine kavuştu. İki taraftarın böyle bir hayali olduğunu öğrenen Karadeniz Ereğli Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Timur Şen ile yönetim kurulu üyeleri harekete geçti. Başkan Timur Şen, yüreği Galatasaray sevdası ile atan iki taraftara Türk Telekom Stadı'nda maç atmosferini yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şen açıklamasında "Yüreği Galatasaray sevdasıyla çarpan ama bugüne kadar hiç maça gidemeyen Abdulsamet ve Sühan kardeşlerimize ve ailelerine dün akşamki GalatasarayReal Madrid Şampiyonlar Ligi müsabakasında Karadeniz Ereğli Galatasaray Taraftarları Derneği olarak stadımızdaki maç atmosferini yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük emekleri için değerli Galatasaray Spor Kulübü Yöneticimiz Banu Vahapoğlu Akgün’e ve engelli kardeşlerimizin ulaşımını sağlayan belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

İki engelli taraftar GalatasarayReal Madrid maçını izleyerek ilk maç heyecanını yaşadı.

ZONGULDAK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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