Emekli öğretmen 94 yaşında hayatını kaybetti

Zonguldak'da uzun yıllar öğretmen olarak görev yapan 94 yaşındaki emekli öğretmen Necati Türkan hayatını kaybetti.

Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Belen köyünde yaşayan ve Cumhuriyet’in ilk öğretmenlerinden olan emekli öğretmen Necati Türkan yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. 1926 yılında dünyaya gelen Türkan, öğretmenlik mesleğine 1946 yılında başlarken 1979 yılında emekli oldu. Türkiye’nin birçok yerinde öğretmenliği yapan Türkan, Zonguldak çevresinde çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Necati Türkan'nın cenazesi yarin Belen Köy Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Emekli Öğretmen Necati Türkan, 2018 yılında Emekli Öğretmenler gününde Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ve beraberindekiler Zonguldak’ın en yaşlı öğretmenin ellerini öperek Öğretmenler Günü’nü kutladı. Emekli öğretmen Necati Türkan, ziyaretten dolayı mutluluğu yüzünden okunurken, tüm öğretmenlerin gününü kutladığı görülmüştü.

ZONGULDAK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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