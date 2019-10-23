Üniversiteliler 67 Burda’da Play-Station turnuvasında buluştu

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Esas 67 Burda AVM, üniversite öğrencilerine Play Station turnuvası düzenlendi.

2327 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Play Station FIFA 20 turnuvası ile Esas 67 Burda AVM, üniversiteli öğrencilere ‘hoş geldiniz’ dedi. 1020 Ekim tarihleri arasında danışma noktasından kayıtlarını yaptıran öğrenciler ilk günden turnuvanın keyfini çıkarttı. Zaman zaman kıyasıya çekişmelere sahne olan ve 5 gün sürecek olan ödüllü Play Station turnuvasında 1.’ye 1.000 TL, 2.’ye 750 TL, 3.’ye 500 TL ve 4.’ye 250 TL hediye edilecek.

ZONGULDAK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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