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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeşilay Danışmanlık Merkezi Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı’na el attı

İHA

Zonguldak Yeşilay Şube Başkanı Uzm.Dr.Fatih Akca, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin yeni faaliyetleri hakkında açıklamada bulundu.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı’na el attı

Zonguldak Yeşilay Şube Başkanı Uzm.Dr.Fatih Akca, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin yeni faaliyetleri hakkında açıklamada bulundu.
Zonguldak Yeşilay Şube Başkanı Uzm.Dr.Fatih Akca, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin yeni faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunarak Zonguldak YEDAM alkol ve madde bağımlılarına verdiği hizmete ek olarak tütün bağımlılığı ve internetakıllı telefon bağımlılığı konusunda ücretsiz psikososyal danışmanlık vermeye başladığını ifade ederek “Zonguldak Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) emin adımlarla hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. İlimizde kısa süre önce hizmete açılan Zonguldak YEDAM alkol ve madde bağımlılarına verdiği hizmete ek olarak tütün bağımlılığı ve internetakıllı telefon bağımlılığı konusunda ücretsiz psikososyal danışmanlık vermeye başladı. Alkol, madde ve tütün bağımlılığı konusunda 16 yaşın üzerindeki kişilere hizmet veren merkezde, internetakıllı telefon bağımlığı konusunda 14 yaşından büyükler ücretsiz hizmet alabileceklerdir. 14 yaşından küçük çocuklar için ise ailelerine ücretsiz psikososyal danışmanlık hizmeti verilecektir. Çağımızın en önemli problemlerinden biri olan internetakıllı telefon bağımlılığı konusunda artık ailelerimiz ve çocuklarımız yalnız değil. Ayrıca tütün bağımlılığı konusunda da konusunda uzman klinik psikologlarımız tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet sunacaktır. Hizmet almak isteyen vatandaşlarımız Zonguldak YEDAM başvuruları için 444 79 75 numaralı danışma hattını arayarak ya da Mithatpaşa Mahallesi Maliye Caddesi No:1 Zonguldak/Merkez adresindeki merkezimizi ziyaret ederek bilgi alabilirler” dedi.

ZONGULDAK

24 Ekim 2019 Perşembe

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