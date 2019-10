Serkan Afacan: "Bu takımı bir üst lige çıkarmak istiyoruz"

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan takımın gidişatı ve hedefleri hakkında spor kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Afacan, "Bu takımı bir üst lige çıkartmak istiyoruz" diye konuştu.

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, bir birinden değerli ve savaşacak oyunculara sahip olduklarını söyleyerek, kendisinin buraya başarılı olmak için geldiğini ve bu takımı üst lige çıkarmak istediğini söyledi.



''Önemli futbolcuları şehrimize kazandırdık''

Serkan Afacan, önemli futbolcuları şehre kazandırdıklarını ifade ederek, ''Bizle sezon başından beri birlikte olan Sinan, Hakan, Oğuzhan, Tezcan, Yiğit onlarla birlikte futbolcularımıza şunu sordum. 9'uncu hafta sonunda 17 puan olacağı söylense tepkiniz ne olurdu. Hepsi bana hiç düşünmeden kabul ederim dediler. Gerçekten baktığımızda sezon önce hazırlık kapımız sıkıntılı bir süreçti. Transfer açıldı açılmadı. Oyuncuların buraya gelmesi bir takımın oluşturulması bunlar bazen yönetilmesi zor süreçlerdir. Başta Hakan Hürfikir başkanımız bu süreci doğru yönettiğimizi düşünüyorum. Önemli futbolcuları şehrimize ve takımımıza kazandırdığımızı düşünüyorum. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Her geçen günde puan almaya puanlar almaya devam edeceğiz. Yukarıya tutunmak istiyoruz. Alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz ilk yarı. Futbolcularımıza dedim alabildiğimiz kadar puan almalıyız. İlk yarı bu zor şartlarda mücadele edelim'' dedi.



''Oyuncular benim ve şehir için şansımız''

Oyuncuların kendi ve şehir için şansı olduğunu ifade eden Afacan, "Biz hiç bir sıkıntının ve sorunun arkasına sığınmadan futbolcularla birlikte çok büyük bir aile olduk. Belki bir teknik adam olarak baktığınızda sıfırdan bir takım kuruyorsunuz. Kalan ilk 11'de oynayan bir Sinan'ımız var, Berkan'ımız var, Tezcan'ımız var ve Kaptan Kaan'ımız var. Bunlarda düzenli olarak süre almamışlar. Bir teknik adam olarak sıfırdan bir takım kurmak uyumu zamanın kısa olması bunlar hep bir dezavantaj gibi görülebilir ama şunu samimiyetle söylemek istiyorum çok koca yürekli bir futbol takımına sahibiyiz. Onlar hiç bir sorunun arkasına sığınmadan bu şehri bur armayı can siperane bir şekilde taşıyorlar. Bazen sıkıntılar oluyor. Dostluk arkadaşlık ve sinerji futbolcuların enerjisi beni çok mutlu ediyor. Onların benim için bir şansım olduğunu düşünüyorum. Futbolcuların duruşu dava adamlığı bu sonuçları getirdi. Bazen onlar kendi kendini motive ediyorlar. Bazen diyorum ki takım olduk. Bu şehir için çok önemli bir olay" şeklinde konuştu.



"Hedefimiz alabildiğimiz kadar puan almak"

Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Serkan Afacan hedeflerinin alabildikleri kadar puan almak olduğunu belirterek, "Öncelikle bizim hedefimiz geride kalan 8 maçı en iyi şekilde bitirmek. Alabildiğimiz kadar puan olmak. Şuana kadar 2 puan ortalamasını tutturan her takım şampiyon olmuş. Fakat grubumuzda Manisa gibi Samsunspor gibi ciddi yatırımlar yapmış futbolular var. Onların durumu ekstra olmuş gibi görünse de 9 maçta 17 puan alan 1.19 puan ortalamamız var. Çok küçümsenecek bir durum değil. Öncelikli hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Transfer konusu sonraki aşama. İmkanlar şartlar oluşursa eksik olan bölgelere transferleri gerçekleştiririz. Şimdi şu bölgeye şu transferi yaparız demek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.



"Ekonomisi yüksek takımlarla oyun alarak yarışabiliriz"

Ekonomisi yüksek olan takımlarla oyun olarak yarışabileceklerini ifade eden Afacan, ''Ben maçlara 4 maçlık periyot olarak bakıyorum. Bu bizim 3 maçlık periyodumuzun 4.maçı. Sarıyer, Samsun ve Konyaspor maçları var. 2'şer puan ortalaması bu ligde şampiyon yapıyor. Ekonomik olarak ciddi kurulmuş takımlar var. Onlarla ekonomik anlamda yarışamayız ama oyun anlamında yarışabiliriz. Takımıma güveniyorum. Alabildiğimiz puanları alarak hedefimize ulaşacağız" dedi.



"Ben buraya başarılı olmak için geldim"

Afacan, kendisinin buraya başarılı olmak için geldiğini söyleyerek, ''Tabi ki ben takımımla birlikte bir üst lige çıkmak istiyorum. Futbolcularıma şunu dedim. Eğer bu takımda birilerini üst lige gönderebilirsem bunu Zonguldakspor ile başarabilirsem benim için büyük başarıdır. Ben buraya başarılı olmaya geldim. Biz hiç bir zaman hedeflerimizden şaşmadık. Başarılı olmak istiyorum. Bilgi birikimim olduğumu düşünüyorum. Zonguldakspor bana git demediği takdirde gitmeyeceğim bir yere'' diye konuştu.

