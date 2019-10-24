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Amelebirliği Danışma Kurulu toplandı Sağlam: “Amelebirliği çok değerli bir kuruluştur”

İHA

Türkiye'nin ilk sosyal güvenlik kuruluşu olan Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı'nın 2019 yılı Danışma Kurulu Toplantısı, Amelebirliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Amelebirliği Danışma Kurulu toplandı Sağlam: “Amelebirliği çok değerli bir kuruluştur”

Türkiye’nin ilk sosyal güvenlik kuruluşu olan Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı’nın 2019 yılı Danışma Kurulu Toplantısı, Amelebirliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Danışma Kurulu Toplantısı’na Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Zeliha Sağlam, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Daire Başkanı Necip Gülmüş, Çalışma ve İşKur İl Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, TTK’ya bağlı müessese müdürleri, GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, Amelebirliği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündeme geçildi. Danışma Kurulu’nun Divan Başkanlığına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Zeliha Sağlam, divan kurulu başkan yardımcılığına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Daire Başkanı Necip Gülmüş, raportörlüğe Recep Yılmaz seçildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un selamlarını getirdiğini ve Bakanın iyi dileklerini gönderdiğini belirten Strateji Geliştirme Başkanı Zeliha Sağlam, Amelebirliği’nin Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminin ilk örneği olduğuna dikkat çekti.
Sağlam şöyle konuştu; “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 21 merkez birimi bulunuyor. 3’ü ilgili, 2’si bağlı olmak üzere toplam 26 birimimiz var. Bunlardan biri de Amelebirliği. Temelleri 1921 yılında atılmış, 1923 yılında da kurulmuş olan bu yapı 96 yıllık geçmişe sahip ve ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin ilk örneğini oluşturuyor. Böyle bir kuruluşun Danışma Kurulu Toplantısında bulunmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü Zonguldak’ta yetişmiş birisiyim. O nedenle burada, aranızda olmak beni mutlu etti.
Amelebirliği kurulduğunda üyelerinin çalışma şartlarının düzenlenmesi, ücretlerinin tespiti, eğitimi, iş güvenliği ve sağlık alanlarında çeşitli görevleri üstlenmesinin yanı sıra üyelerine çeşitli sosyal yardımlarda bulunuyor. Sandık, sosyal güvenlik alanında ülkemizdeki gelişmeleri takip ederek mevzuatlarında değişiklik yapmakta ve hizmetlerini geliştirerek çalışmalarına devam etmektedir. Bugünkü haliyle biriktirme ve yardımlaşma sandığı olarak hizmet veren ve üyelerine sosyal ve ekonomik yardımlar yapan Sandık, Zonguldak ve çevresindeki sağlık ve eğitim kuruluşlarına eğitim ve sağlık araç ve gereç temini yapmakta, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de destek olmaktadır. Tüm bunların yanında bölge ekonomisine katkıları açısından da çok değerli bir kuruluşumuzdur. Amelebirliği, bu hizmetlerini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile koordineli şekilde sürdürmektedir. Bağlı kuruluşumuz olan Amelebirliği’ne destek ve yardımlarımızı her zaman sürdüreceğiz.”
“Amelebirliği, bölgemiz ekonomisine canlılık veriyor”
Amelebirliği Danışma Kurulu’nun açış konuşmasını yapan Amelebirliği Başkan Vekili Murat Köseoğlu, “Temelleri 1921 yılında atılan, kuruluşu 1923 olan 96 yıllık geçmişe sahip ve ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin ilk örneğini oluşturan böylesi bir kuruluşun Danışma Kurulu toplantısında görev yapmanın gurur ve heyecanını yaşıyorum” dedi.
Amelebirliği’nin kuruluşu ve geçen süreç içindeki görevleri hakkında bilgi veren Köseoğlu konuşmasına şöyle devam etti; “Amelebirliği’nin üyelerine sunduğu sosyal ve ekonomik yardımların yıllık toplamı 50 milyon TL’dir. Bu miktar para her yıl Zonguldak ekonomisine sunulmaktadır. Amelebirliği’nin bölgemiz ekonomisine verdiği canlılık ve süreklilik küçümsenemeyecek kadar önemlidir. Amelebirliği’nin nakit varlığı Zonguldak bankalarında mevduat olarak tutulmaktadır. Bunun da bölgemiz müteşebbislerine, esnafına ve halkına kredi kaynağı olarak sunulduğu bir gerçektir. Amelebirliği gelirlerinin bir kısmını yönetmelik gereği yatırımlara yönlendirmektedir. Bu kapsamda Zonguldak merkezine bulunan eski binalarını yıkarak yerine öğrenci yurdu yapımı planlanmıştır. Ek alanla ilgili uyuşmazlık kalkmış olup arsanın imar tadilatı için belediyeye başvurulmuştur. Bu yatırıma hızlıca başlanacaktır. Ankara’da bulunan misafirhanemiz 2015 yılının Ocak ayından beri tadilat nedeniyle kapalı durumda idi. Tüm tadilatları tamamlanarak Nisan 2019 itibari ile 150 yataklı olarak hizmete açılmıştır. Yaptığı yardımlarla üyelerinin moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutan, bölgemiz ekonomisine ivme kazandırdığını düşündüğümüz, Cumhuriyetle yaşıt, güçlü bir mali yapıya sahip Amelebirliği’nin üniversitemizce, belediyemizce ve diğer kamu kuruluşlarımızca, bölgemizdeki tüm gerçek ve tüzel kişilerce, sivil toplum kuruluşlarınca, basınımızca ve en önemlisi siyasetçilerimizce yapılan desteğin devam etmesini diliyorum” dedi.
“Bin 500 işçi arkadaşımızın işbaşı yapması güç kattı, heyecan getirdi”
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ise şunları söyledi;
“Bugün burada Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı sıfatıyla konuşan ve aynı zamanda Amelebirliği Yöneticisi olan bir madenci kardeşinizim. Yani her zaman söylediğimiz gibi Amelebirliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası etle tırnak gibi ayrılmaz kurumlardır. Amelebirliği ve Sendikamız 170 yıllık üretim kültürünün bize ve ülkemize kazandırdığı iki önemli kurumdur. Her iki kurum da Emeğin Başkenti sıfatını bizlere kazandıran atalarımızın emanetidir. Bu kurumlarda görev yapan bizlerin asli görevi bu emanetleri daha ileri noktalara taşımak, başta maden ve enerji işçileri olmak üzere bölgemize, ülkemize ve milletimize hizmet etmektir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından 1921 yılında kurulması istenen Amelebirliği, 21 Temmuz 1923 tarihinde kurulur. Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edilir. 14 Mayıs 1924’te Zonguldak, il olur. Cumhuriyetten önce kurulan Amelebirliği sadece maden işçilerinin değil, tüm işçilerin geleceğini aydınlatmıştır. Amelebirliği, sosyal güvenlik kuruluşlarımızın temel direğidir.
Sendikamızın 1946 yılında kurulmasıyla Amelebirliği ve Genel Madenİş bütünleşmiş ve madenciler emek mücadelesinde Zonguldak’tan Türkiye’ye ışık tutmuştur. 1990’lardan sonra başlayan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun kapatılması ve küçültülmesi politikalarına karşı birlikte mücadelemizle ayaktayız. Zonguldak’ta taşkömürü üretimi adına yeni bir döneme hazırlanıyoruz ve geleceğe umutla bakmak istiyoruz.
2009 yılından tam 10 yıl sonra toplu işçi alımıyla 1500 yeni arkadaşımızın TTK’ya işbaşı yapması gücümüze güç kattı. TTK’da mekanize ve yarı mekanize çalışmaları da üretim ve verimlilik adına olumlu gelişmelerdir.
Ancak emekliliği dolan arkadaşlarımızın hemen ayrılması bu süreci zora sokuyor. Sayısal olarak baktığımızda 1500 yeni arkadaşımıza rağmen toplamda işçi sayımız geriledi. Biz her fırsatta söyledik, söylüyoruz.
Emekli olan arkadaşlarımızın yerinin doldurulması ve TTK’da norm kadro ile istikrarlı bir çalışmanın yapılabilmesi için TTK Genel Müdürlüğüne işçi alım yetkisi verilmeli ve bu süreç hızlandırılmalıdır. Türkiye, dış borç ve cari açıktan kaynaklanan ekonomik kriz ile boğuşurken şu günlerde taşkömürü ithal etme lüksümüz yoktur. Üretimi en kısa zamanda artırma mecburiyetimiz vardır. Savaş ve ambargo tehditlerinin devam ettiği şu günlerde taşkömürü bizim için altın kadar değerlidir. Ancak üretimi artırmak için can güvenliğini tehlikeye sokacak riskler alamayız. Diğer bir konu da iş barışıdır. Son zamanlarda emekliliği dolan uzman arkadaşlarımızın hemen emekli olması, kurum ve ülkemiz adına önemli bir kayıptır. Bu durum dikkate alınmalıdır. Ayrıca aslolan işin takibi, üretim ve verimlilik olmalı ve çalışanlar üzerinde gereksiz baskı kurulmamalıdır. Bu kurumlarda görev yapan bizlerin, dayanışma içerisinde çalışması, kurumlarımızın kendi yapılarını güçlendirecek ve daha verimli çalışmamızı sağlayacaktır.”

ZONGULDAK

24 Ekim 2019 Perşembe

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